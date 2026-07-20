 Fotbalul a reușit ceea ce politica nu a putut. Naționala Spaniei reflectă noul echilibru dintre identitatea regională și cea națională. Povestea Cataloniei și a Țării Bascilor | adevarul.ro
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Fotbalul a reușit ceea ce politica nu a putut. Naționala Spaniei reflectă noul echilibru dintre identitatea regională și cea națională. Povestea Cataloniei și a Țării Bascilor

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Regiunile Catalonia și Țara Bascilor au fost, timp de decenii, asociate cu mișcările separatiste și tensiunile politice. Astăzi, însă, influența lor se manifestă tot mai puternic prin fotbal, atât în cadrul naționalei Spaniei, cât și la nivel internațional, scrie politico.eu.

Echipa Spaniei, câștigătoarea Cupei Mondiale la fotbal, editia 2026/FOTOEPA?EFE
Echipa Spaniei, câștigătoarea Cupei Mondiale la fotbal, editia 2026/FOTOEPA?EFE

Ultima dată când Spania a disputat finala Cupei Mondiale, în 2010, selecționata era construită în jurul unui nucleu de jucători proveniți din Catalonia. Fotbaliști precum Xavi Hernández, Carles Puyol, Gerard Piqué și Sergio Busquets, formați la FC Barcelona, au avut un rol decisiv în cucerirea primului titlu mondial din istoria țării.

În aceeași perioadă, însă, Catalonia traversa una dintre cele mai tensionate etape din relația sa cu autoritățile de la Madrid. Cu o zi înaintea finalei Cupei Mondiale, sute de mii de persoane au protestat pe străzile Barcelonei împotriva unei decizii judiciare care limita unele dintre competențele administrației regionale. Aceste tensiuni aveau să culmineze, câțiva ani mai târziu, cu referendumul privind independența Cataloniei și cu una dintre cele mai grave crize constituționale din Spania postfranchistă.

La șaisprezece ani de atunci, dezbaterea privind independența Cataloniei și a Țării Bascilor nu mai ocupă aceeași poziție centrală în agenda politică. Probleme precum costul locuințelor, imigrația sau corupția au devenit prioritare, iar revendicările separatiste au trecut în plan secund.

Influența Cataloniei și a Țării Bascilor asupra fotbalului spaniol

În schimb, contribuția celor două regiuni la succesul fotbalului spaniol este mai vizibilă ca oricând. Lotul actual al Spaniei include mai mulți jucători proveniți din Catalonia și Țara Bascilor decât din oricare alte regiuni ale țării, iar lipsa reprezentanților clubului Real Madrid evidențiază și mai mult această schimbare.

Pentru mulți observatori, fotbalul a devenit principalul mod prin care aceste regiuni își exprimă identitatea culturală și sportivă, într-un context în care confruntarea politică s-a diminuat.

Lola García, editorialistă a publicației catalane La Vanguardia, afirmă că sentimentul pro-independență nu a dispărut, însă nu mai reprezintă o prioritate pentru majoritatea populației. La rândul său, ministrul spaniol al Justiției, Félix Bolaños, consideră că perioada de tensiuni a fost depășită și că relațiile dintre instituțiile statului și comunitățile autonome s-au normalizat.

Modelul catalan care a schimbat fotbalul modern

Influența Cataloniei asupra stilului de joc practicat de Spania își are originile în perioada în care Johan Cruyff a pregătit FC Barcelona, la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990. Antrenorul olandez a promovat un fotbal bazat pe posesie, pase scurte și controlul jocului, într-o perioadă în care stilul predominant era mult mai fizic.

Pep Guardiola a dus această filozofie la un nou nivel între 2008 și 2012, transformând Barcelona într-una dintre cele mai dominante echipe din istoria fotbalului. Ulterior, principiile sale tactice au fost adoptate și dezvoltate în Germania, Anglia și în numeroase alte campionate, influențând profund evoluția fotbalului modern.

Academia La Masia continuă să producă jucători de elită, iar stilul de joc promovat de Barcelona rămâne un reper pentru cluburi și selecționate din întreaga lume, scrie politico.eu.

Ascensiunea fotbalului basc

În ultimii ani, și fotbalul basc a cunoscut o dezvoltare remarcabilă. Mikel Oyarzabal și Nico Williams au înscris golurile prin care Spania a învins Anglia în finala Campionatului European din 2024.

În același timp, antrenorii basci au devenit tot mai apreciați pe scena internațională. Nume precum Mikel Arteta sau Andoni Iraola conduc echipe importante din Premier League, contribuind la consolidarea reputației școlii basce de antrenorat.

Separatismul catalan, într-o nouă etapă

Criza provocată de referendumul pentru independență din 2017 a reprezentat punctul culminant al conflictului dintre autoritățile regionale și guvernul central.

După organizarea consultării considerate ilegale de Madrid, mai mulți lideri separatiști au fost condamnați la închisoare, iar fostul președinte regional Carles Puigdemont s-a refugiat în Belgia.

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În prezent, contextul politic este diferit. O parte dintre condamnări au fost anulate sau au beneficiat de măsuri de amnistie adoptate de guvernul condus de Pedro Sánchez. Recent, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat într-o cauză privind situația juridică a lui Puigdemont, decizie care ar putea facilita revenirea acestuia în Spania.

Analiștii consideră că o nouă tentativă de independență este puțin probabilă pe termen scurt, întrucât agenda publică este dominată de teme economice și sociale, precum accesul la locuințe sau imigrația.

Totodată, formațiunile separatiste catalane nu mai prezintă frontul comun din perioada referendumului, diferențele ideologice dintre acestea redevenind evidente.

Țara Bascilor după încetarea violenței

Și în Țara Bascilor revendicările privind independența continuă să existe, însă au pierdut din intensitate după încetarea activității organizației armate ETA.

Gruparea, responsabilă pentru moartea a 853 de persoane în timpul campaniei sale violente desfășurate pe parcursul a patru decenii, a declarat încetarea definitivă a luptei armate în 2011 și s-a autodizolvat în 2018.

În prezent, sondajele indică un sprijin relativ redus pentru independență, iar principalele partide regionale acordă prioritate problemelor economice și sociale.

Cu toate acestea, formațiunile naționaliste continuă să susțină ideea unei echipe naționale oficiale a Țării Bascilor, separată de reprezentativa Spaniei.

Athletic Bilbao, un simbol al identității basce

Clubul Athletic Bilbao rămâne unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale identității regionale. Politica sa tradițională de a legitima doar jucători formați în Țara Bascilor sau cu legături familiale cu regiunea îl diferențiază de majoritatea cluburilor europene.

În pofida acestor restricții autoimpuse, Athletic Bilbao este unul dintre cele doar trei cluburi care nu au retrogradat niciodată din prima ligă spaniolă.

Pentru numeroși comentatori sportivi, existența și performanțele clubului demonstrează că fotbalul poate reprezenta mai mult decât un model economic, devenind un element definitoriu al identității unei comunități.

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Între identitatea regională și echipa națională

Prezența numeroșilor fotbaliști catalani și basci în reprezentativa Spaniei a schimbat și atitudinea unei părți a opiniei publice din aceste regiuni.

Dacă în perioada de vârf a mișcării separatiste susținerea echipei naționale era adesea privită cu rezerve, în prezent succesul selecționatei este întâmpinat cu mai multă deschidere.

Există însă și voci care consideră că echipa națională este folosită pentru a transmite imaginea unei Spanii unite, în timp ce Catalonia și Țara Bascilor nu beneficiază de dreptul de a participa cu propriile reprezentative la competițiile internaționale.

Fotbalul, noul limbaj comun

În urmă cu șaisprezece ani, gesturile prin care unii jucători catalani își exprimau discret identitatea regională generau dezbateri intense în presa spaniolă. Astăzi, astfel de controverse sunt tot mai rare.

Pe măsură ce tensiunile politice s-au diminuat, iar influența Cataloniei și a Țării Bascilor asupra fotbalului spaniol a crescut, terenul de joc a devenit principalul spațiu în care aceste regiuni își afirmă identitatea.

În Spania contemporană, fotbalul pare să fi înlocuit politica drept principalul subiect prin care Catalonia și Țara Bascilor atrag atenția publicului și contribuie la imaginea țării pe scena internațională.

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