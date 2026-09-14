 UE ar putea limita accesul britanicilor la case de vacanță. Restricțiile pregătite de Parlamentul European | adevarul.ro
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UE ar putea limita accesul britanicilor la case de vacanță. Restricțiile pregătite de Parlamentul European

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Britanicii care vor să cumpere case de vacanță în Europa s-ar putea confrunta cu noi restricții. Parlamentul European analizează un proiect legislativ care ar permite autorităților locale să limiteze achizițiile de locuințe de către străinii care nu sunt rezidenți, în zonele unde prețurile au crescut puternic.

Britanicii ar putea avea probleme dacă vor să cumpere case de vacanță în UE.
Britanicii ar putea avea probleme dacă vor să cumpere case de vacanță în UE. Foto: local.gov.uk

Propunerea face parte din „Legea privind locuințele accesibile”, prezentată săptămâna trecută la Bruxelles. Inițiativa ar urma să creeze un cadru comun prin care să fie identificate „zonele aflate sub presiune locativă”, iar autoritățile locale să poată introduce măsuri pentru protejarea pieței imobiliare și a accesului localnicilor la locuințe, notează The Telegraph.   

Printre cei care ar putea fi afectați se numără britanicii care cumpără proprietăți în destinații turistice din Spania, Italia, Franța sau Croația.

Autoritățile locale ar putea limita cumpărăturile străinilor

Noua legislație ar oferi autorităților locale mai multă libertate pentru a interveni pe piața imobiliară, după ce în mai multe state europene astfel de măsuri au ajuns în instanță.

Europarlamentarul olandez Dirk Gotink a avertizat că proiectul ar putea avea „consecințe grave” pentru cumpărătorii britanici. El susține că propunerea oferă un cadru juridic pentru restricționarea achizițiilor de proprietăți.

„Culoarea ideologică a acestei propuneri este destul de clară. Oferă sprijin legal celor care vor să restricționeze achizițiile”, a declarat Gotink pentru The Telegraph.

Potrivit acestuia, efectele s-ar putea resimți în special în destinațiile turistice din Spania, Croația, Italia și Franța. Europarlamentarul consideră însă că legislația europeană nu va rezolva problema deficitului de locuințe.

„Nu avem nevoie de o reglementare a UE. Rezolvăm o problemă națională, iar acesta nu este scopul legislației UE”, a mai spus el.

Și europarlamentarul spaniol Borja Giménez Larraz s-a declarat „profund îngrijorat” de posibilitatea introducerii unor restricții asupra locuințelor secundare.

„O astfel de abordare intervenționistă a avut efecte negative asupra ocupării forței de muncă și activității economice acolo unde a fost aplicată, inclusiv în Franța și Elveția, ridicând în același timp serioase îngrijorări cu privire la protejarea dreptului fundamental la proprietate privată”, a declarat acesta.

Spania a încercat deja să limiteze achizițiile străinilor

Presiunea asupra pieței imobiliare a dus deja la măsuri restrictive în mai multe zone turistice din Europa. Spania se află în centrul acestor dispute, în contextul creșterii prețurilor locuințelor și al dezvoltării masive a închirierilor pe termen scurt.

Anul trecut, premierul spaniol Pedro Sánchez a propus o taxă de până la 100% din valoarea proprietății pentru cumpărătorii străini care locuiesc în afara Uniunii Europene. Sánchez i-a criticat pe aceștia, numindu-i „speculatori” interesați „doar să facă bani”.

O altă propunere a venit din Insulele Baleare, unde autoritățile au analizat posibilitatea interzicerii achiziției de locuințe de către nerezidenți, cu scopul declarat de a acorda prioritate locuințelor destinate populației locale.

În ultimii ani, mai multe orașe europene au luat, de asemenea, măsuri împotriva închirierilor turistice de tip Airbnb, pe fondul acuzațiilor că acestea reduc oferta de locuințe disponibile pentru rezidenți.

În ce condiții ar putea fi impuse restricțiile

Proiectul european stabilește și criterii pentru identificarea zonelor în care piața imobiliară este considerată „sub presiune”.

Pentru ca mecanismul să poată fi utilizat, prețul mediu al locuințelor dintr-o zonă trebuie să fie de cel puțin opt ori mai mare decât venitul anual mediu al unui rezident. În plus, raportul dintre prețuri și venituri trebuie să fi crescut în ultimii 10 ani, iar autoritățile trebuie să considere puțin probabilă o scădere a prețurilor în următorii trei ani.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut proiectul și a afirmat că acesta va oferi autorităților locale „sprijin” și „claritate” pentru a putea interveni asupra crizei locuințelor.

„Lipsa locuințelor accesibile este un motiv de îngrijorare pentru atât de mulți dintre cetățenii noștri europeni. Angajații esențiali și studenții nu își permit să locuiască acolo unde muncesc și studiază”, a declarat von der Leyen.

Într-o consultare organizată de instituțiile europene, statele membre și marile orașe au cerut însă clarificări privind riscul unor litigii costisitoare în cazul introducerii unor restricții asupra locuințelor secundare și închirierilor pe termen scurt.

Potrivit unui sondaj Eurobarometru realizat în 2025, 40% dintre europeni considerau că lipsa locuințelor accesibile pentru localnici reprezintă o problemă urgentă.

Proiectul urmează să fie analizat atât de Parlamentul European, cât și de Consiliul Uniunii Europene. Prin urmare, nu este încă lege, iar forma finală și amploarea eventualelor restricții pot suferi modificări înainte de adoptare.

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