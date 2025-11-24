Ucrainenii au făcut prăpăd în spatele liniei frontului la Pokrovsk. Operațiunea fără precedent a trupelor speciale

Militarii din cadrul Forțelor pentru Operațiuni Speciale (SSO) ucrainene au efectuat un raid asupra pozițiilor rusești din Pokrovsk, care împiedicau evacuarea luptătorilor răniți ai unei unități învecinate.

Sursă video: X @TheRoses2022

Folosindu-se de condițiile meteo și o rută ascunsă, aceștia au pătruns neobservați în zona inamică. Atacul a fost atât de rapid încât doi militari ruși au fost eliminați pe loc, iar un altul a ales să se predea, scrie Dialog.ua.

Raidul a permis deblocarea sectorului unde se aflau infanteriștii ucraineni răniți. Pentru evacuare a fost folosit un vehicul terestru fără pilot, pe care SSO îl utilizează din ce în ce mai des.

Înrăutățirea vremii duce la sporirea pericolului pe front, însă creează și oportunități pentru ambele tabere.

Ceața densă care persistă de zile bune a redus vizibilitatea pentru dronele ucrainene, fapt de care rușii au profitat nu doar pe frontul de est, ci și pe cel din sud.

Vineri, sub acoperirea ceții, forțele rusești au construit un ponton peste râul Vovcha, în sudul Ucrainei, pe care au reușit să traverseze cel puțin 10 vehicule, care apoi s-au dispersat în satul Dacine, potrivit grupului de analiză DeepState, care monitorizează evoluțiile pe câmpul de luptă.

„Ceața este foarte densă, iar forțele inamice continuă să se acumuleze”, a scris soldatul ucrainean Stanislav Buniatov, pe Telegram.

În orașul Pokrovsk unde se duc lupte de mare intensitate, operațiunile cu drone au fost îngreunate pentru ambele părți - însă ceața a introdus un element de imprevizibil ce se poate fi favorabil sau nefavorabil, în funcție de șansă, spun ucrainenii.

„Ceață în Donbas. E bine să te miști prin ceață pentru că e mai dificil pentru drone să te lovească, dar și pentru noi este la fel de greu, și totul devine un joc cu zaruri”, a spus un soldat ucrainean din zonă.

Un drum pe care rușii îl foloseau să intre în Pokrovsk, distrus de ucraineni

Pe 18 noiembrie, forțele ucrainene au distrus drumul ce leagă orașele Selidove (ocupat de Rusia) de Pokrovsk, situat la nord-vest.

„În urma unui atac aerian, drumul care leagă Selidove de Pokrovsk a fost distrus. În acest fel, rușii au pierdut posibilitatea de a folosi această rută pentru a se infiltra în Pokrovsk cu echipament ușor”, a transmis armata ucraineană.

Ucrainenii au mai vizat anterior această rută pe care rușii au folosit-o pentru a efectua atacuri cu vehicule ușoare. Pe 11 noiembrie, apărătorii ucraineni au distrus un convoi de cinci motociclete și cinci mașini în Pokrovsk și pe căile de acces spre oraș.

Drept urmare, acea tentativă de asalt a rușilor s-a încheiat cu „un succes doar parțial”.