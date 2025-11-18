Ucrainenii au aruncat în aer un drum folosit de ruși pentru a se infiltra în Pokrovsk

Forțele ucrainene au distrus drumul ce leagă orașele Selidove (ocupat de Rusia) de Pokrovsk, situat la nord-vest, a anunțat Corpul 7 de reacție rapidă, relatează Euromaidan Press.

„În urma unui atac aerian, drumul care leagă Selidove de Pokrovsk a fost distrus. În acest fel, rușii au pierdut posibilitatea de a folosi această rută pentru a se infiltra în Pokrovsk cu echipament ușor”, a transmis armata ucraineană.

Ucrainenii au mai vizat anterior această rută pe care rușii au folosit-o pentru a efectua atacuri cu vehicule ușoare. Pe 11 noiembrie, apărătorii ucraineni au distrus un convoi de cinci motociclete și cinci mașini în Pokrovsk și pe căile de acces spre oraș. Drept urmare, acea tentativă de asalt a rușilor s-a încheiat cu „un succes doar parțial”.

Pentru a opri infiltrarea suplimentară a soldaților ruși în orașul ce reprezintă epicentrul luptelor din Donețk, trupele ucrainene au început să instaleze bariere inginerești suplimentare. De partea cealaltă, comandamentul rus pune în continuare presiune prin trimiterea unor escadrile sinucigașe care să forțeze aceste apărări.

Rușii au crescut intensitatea atacurilor asupra orașelor vecine Pokrovsk și Mironhrad, într-o încercare de a le încercui și bloca forțele ucrainene înăuntrul acestora, tăindu-le rutele logistice pentru provizii, întăriri și evacuare.

O eventuală cădere a Mironhrad ar priva orașul Pokrovsk de un scut defensiv, deschizând calea spre înaintarea forțelor rusești spre Kostiantinivka, Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk, ultimele redute ce stau în calea cuceririi în totalitate a regiunii estice Donețk.