Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Adevărul
Factorul care sporește imprevizibilul, dar și oportunitatea pe frontul din Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:

Înrăutățirea vremii a introdus un nou factor de pericol pe front, dar a creat și oportunități pentru ambele armate, relatează AP. 

Soldații ucraineni pe frontul din Donețk FOTO EPA-EFE
Soldații ucraineni pe frontul din Donețk FOTO EPA-EFE

Ceața densă care persistă de zile bune a redus vizibilitatea pentru dronele ucrainene, fapt de care rușii au profitat nu doar pe frontul de est, ci și pe cel din sud.

De pildă, vineri, sub acoperirea ceții, forțele rusești au construit un ponton peste râul Vovcha, în sudul Ucrainei, pe care au reușit să traverseze cel puțin 10 vehicule, care apoi s-au dispersat în satul Dacine, potrivit grupului de analiză DeepState, care monitorizează evoluțiile pe câmpul de luptă.

„Ceața este foarte densă, iar forțele inamice continuă să se acumuleze”, a scris soldatul ucrainean Stanislav Buniatov, pe Telegram.

În orașul Pokrovsk unde se duc lupte de mare intensitate, operațiunile cu drone au fost îngreunate pentru ambele părți - însă ceața a introdus un element de imprevizibil ce se poate fi favorabil sau nefavorabil, în funcție de șansă, spun ucrainenii.

„Ceață în Donbas. E bine să te miști prin ceață pentru că e mai dificil pentru drone să te lovească, dar și pentru noi este la fel de greu, și totul devine un joc cu zaruri”, a spus un soldat ucrainean din zonă.

Ceața a creat condiții favorabile unui regiment de asalt ucrainean, care astfel a reușit să efectueze unele raiduri zile în anumite zone din Pokrovsk, unde sunt prezente forțe rusești, furișându-se peste  liniile de cale ferată care despart Pokrovskul”, potrivit analistului militar David Axe.

Operatorul ucrainean de drone Yevhen Strokan a scris joi pe X: „Schimburi de focuri se produc în cele mai neașteptate locuri (mai ales după ceață)”.

Dronele de supraveghere erau modalitatea prin care ucrainenii puteau urmări mișcările trupelor rusești, mai ales în condițiile în care rușii încercau să se infiltreze în oraș în număr cât mai mare. Astfel că, inițial, vremea a jucat în favoarea Rusiei, potrivit analiștilor.

„Ceața, vântul și ploaia degradează semnificativ operațiunile cu drone, permițând infiltrarea Rusiei în pozițiile ucrainene”, a scris vineri pe X analistul Michael Kofman, care a vizitat recent Ucraina.

Pe o linie a frontului poroasă și fluidă,  „vremea rea ​​și lacunele rezultate în supravegherea de la sol” de către dronele ucrainene, precum și cele rusești, „nu fac decât să intensifice confuzia”, a apreciat Axe  Substack-ul său Trench Art.

„Acest lucru îi poate ajuta pe ruși, a adăugat el, ale căror obiective „le cer să sondeze și să avanseze până când vor obține în cele din urmă controlul ferm asupra unui nou teritoriu”, dar poate fi benefic și pentru ucraineni atunci când vor dori să efectueze raiduri în teritoriul deținut de ruși sau să salveze unități încercuite.”

Un avantaj pentru ruși și pe frontul din Zaporojie

Vremea i-a ajutat și pe ruși în regiunea ucraineană Zaporijia , unde, potrivit unui comunicat al ministerului rus al apărării de sâmbătă, au ocupat satul Iablukove, precum și ale două sate din vecinătate.

Armata ucraineană a transmis sâmbătă că au avut loc operațiuni intense de asalt și bombardamente masive de artilerie ale  rușilor în regiunile Zaporijie și Dnipropetrovsk.

Acesta a declarat că au avut loc aproape 40 de ciocniri în ultima zi, adăugând că „pierderile inamicilor s-au ridicat la aproape 300 de persoane și 58 de vehicule”.

Unitățile ucrainene au fost retrase dintr-un sat din Zaporijia „în poziții mai favorabile pentru apărare”, a declarat armata ucraineană.

La începutul acestei săptămâni, șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat că situația din unele părți ale frontului sudic s-a deteriorat semnificativ, inamicul „profitând de superioritatea sa numerică în materie de forțe și resurse” pentru a cuceri trei sate.

Trupele rusești se află acum la aproximativ 90 de kilometri de capitala regională, orașul Zaporije, și la mai puțin de 10 kilometri de orașul Huliaipole, a cărui capturare este unul dintre obiectivele Moscovei.

Soluția găsită de o brigadă ucraineană: roboții tereștri

O brigadă ucraineană a declarat că a reușit să depășească obstacolul creat de ceață pe frontul de est cu ajutorul roboților tereștri - în lipsa dronelor, aceștia le-au permis localizarea trupelor rusești.

Brigada Separată 93 de Infanteriști a dezvăluit sâmbătă că a folosit vehicule terestre fără PILOT (UGV), în satul Rusin iar, situat în apropierea orașului Pokrovsk.

„Profitând de condițiile meteorologice, și anume de ceața densă, adversarul s-a îndreptat spre pozițiile ucrainene, sperând că dronele noastre vor fi «oarbe»”, a scris brigada pe canalele sale de socializare.

„Rușii nu au luat în considerare un lucru: sistemele robotizate de recunoaștere terestră de ultimă generație, care în timpul operațiunilor de asalt ale inamicului erau amplasate în spatele lor”, a adăugat aceasta.

Regimentul 93 a declarat că UGV-urile au detectat coloane rusești în regiune, permițând echipelor lor de drone să desfășoare drone FPV pentru veni în întâmpinarea acestora.

În ultimele zile, Rusia a folosit acoperirea ceții dense pentru a forța o pătrundere în adâncime în Pokrovsk, unitățile ucrainene raportând o creștere a numărului de trupe ce încearcă să se infiltreze.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că trupele sale de acolo sunt probabil depășite numeric în proporție de opt la unu.

„Situația de acolo este dificilă, în special din cauza condițiilor meteorologice care favorizează atacurile”, a scris el într-o declarație pe Telegram.

Ceața a permis trupelor Kremlinului să acționeze rapid, într-o reluare a atacurilor mecanizate. Un videoclip viral recent a arătat soldați călătorind cu mașini civile, motociclete și camioane pe un drum principal din sudul orașului.

Totuși, trupele ucrainene au declarat presei în acest weekend că omologii lor ruși au revenit de atunci la tactica lor obișnuită de a forma grupuri de doi, trei soldați.

„Săptămâna trecută au fost mai multe atacuri mecanizate”, a declarat un purtător de cuvânt al Brigăzii 117 Separate Mecanizate pentru publicația locală Suspilne. „Acum, situația s-a stabilizat întrucâtva. Continuă să se deplaseze în grupuri de câte doi sau trei, așa-numita infiltrare totală.”

