Mai mulți deținuți periculoși ruși, care erau transportați pentru a fi trimiși pe front în Ucraina, au ucis un gardian și au fugit

În Sankt Petersburg, un grup de deținuți, selectați pentru a fi trimiși pe front, au ucis șoferul mașinii de escortă și au fugit: aceștia erau transportați direct din închisoare pe front.

În districtul Vsevolzhsk (la marginea estică a Sankt Petersburgului), un grup de deținuți deosebit de periculoși, care erau transferați din închisoare pentru a fi trimiși la război, a atacat convoiul, a ucis șoferul mașinii de escortă și a fugit. Potrivit canalului local „DTP și CHP Kudrovo”, deținuții au profitat de momentul transportului și au atacat paznicii. După uciderea șoferului, au fugit în districtul Kudrovo și în localitățile din apropiere. În regiune a fost declarată o căutare intensivă, iar poliția a mobilizat forțe suplimentare, scrie Dialog.

Cei care au fost atrași în război, acum fug

În fotografiile răspândite se pot vedea fețele deținuților care trebuiau să completeze noua val de unități „penale” ale Rusiei. Sunt bărbați cu biografii grele, trecut criminal și înfățișarea unor oameni care au stat ani de zile în închisoare. Exact astfel de oameni sunt luați în masă din colonii de către autoritățile ruse, care le promit amnistie pentru participarea la război. Acum, aceiași oameni se înarmează, atacă gardienii și fug, pentru că nu intenționează să moară pentru interesele altora pe frontul ucrainean.

Rusia culege roadele

Această evadare a confirmat faptul că utilizarea în masă a condamnaților ca „material consumabil” pentru război creează o nouă amenințare chiar în interiorul Rusiei. Moscova eliberează în societate cei mai periculoși criminali, care au atât motive, cât și experiență în comiterea actelor de violență.

Acum, aceștia încep să organizeze „SVO” acasă: ucid, jefuiesc și se ascund în localități, transformând regiunile în zone de risc.

Experții observă că, după încheierea războiului, Rusia ar putea fi lovită de un val puternic de criminalitate. Cei pe care Kremlinul i-a scos din colonii pentru război fie mor pe front, fie se întorc în țară cu arme, traume. Veniturile lor vor scădea drastic, ceea ce va provoca nemulțumiri active și va intensifica și mai mult tensiunea și situația criminală.