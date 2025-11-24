search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Moscova își menține pozițiile și ar putea respinge noul proiect de acord de pace

Război în Ucraina
Publicat:

Noul proiect de acord de pace elaborat la Geneva de echipele de negociatori din Ucraina și Statele Unite ar putea fi inacceptabil pentru Moscova, relatează Matthew Chance, de la CNN. Potrivit acestuia, Kremlinul continuă să refuze orice îndepărtare de la propriile cerințe.

Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:Arhiva
Vladimir Putin și DOnald Trump/FOTO:Arhiva

Chance afirmă că ipoteza potrivit căreia compromisurile solicitate Ucrainei pot fi asumate cu ușurință este nerealistă. Printre punctele cele mai dificil de acceptat se numără ideea de a transfera sub control rusesc zone ale Donbasului care nu se află în prezent sub ocupație. Ordinul ca armata ucraineană să părăsească teritoriile pe care încă le controlează ar fi, în opinia sa, „aproape imposibil de explicat publicului”. Situația este similară în cazul propunerilor privind reducerea efectivelor Forțelor Armate ale Ucrainei.

Jurnalistul remarcă și presiunea crescută din partea Washingtonului, care pare hotărât să accelereze procesul de negociere. Administrația americană ar fi transmis clar că se așteaptă ca Ucraina să pună în aplicare prevederile planului, avertizând că în caz contrar ar putea suspenda sprijinul militar. În acest scenariu, președintele Volodimir Zelenski ar fi lăsat, potrivit formulărilor președintelui Trump, „să se descurce singur”.

Pe de altă parte, partea ucraineană a evaluat pozitiv progresul realizat la Geneva și a declarat că noul proiect reflectă interesele sale de securitate. Reacții favorabile au venit și din Europa: ministrul german de externe, Johann Wadephul, a descris rezultatul discuțiilor drept „un mare succes” pentru Europa, deși președintele finlandez Alexander Stubb a avertizat că rămân numeroase chestiuni importante de clarificat.

Presiunile exercitate de SUA pentru a determina Moscova să facă concesii, limitate

Chance subliniază că, deși documentul — descris de secretarul de stat Marco Rubio drept un „document viu”, supus modificărilor — pare în prezent acceptabil pentru Washington, Kievul și aliații europeni, nu este sigur că aceeași situație se aplică și Kremlinului. Rusia continuă să insiste asupra cerințelor sale maximaliste, iar presiunile exercitate de Statele Unite pentru a determina Moscova să facă concesii au rămas, afirmă el, limitate.

Rubio ar fi evitat, la Geneva, să precizeze dacă se așteaptă concesii semnificative din partea Rusiei. În opinia lui Chance, dacă Washingtonul dorește cu adevărat să avanseze către un acord de pace, cea mai eficientă strategie ar putea fi convingerea Kremlinului să accepte compromisuri.

În timpul discuțiilor de la Geneva, Rubio a declarat că Washingtonul are „o înțelegere rezonabil de clară” a ceea ce consideră Moscova esențial într-un eventual acord. La rândul său, președintele Donald Trump a sugerat că „ceva pozitiv” ar putea avea loc în procesul de reglementare a conflictului declanșat de Rusia în Ucraina.

ISW: Kremlinul va respinge planul

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Kremlinul pregătește publicul pentru respingerea planului american, insistând pe ideea că „orice acord trebuie să îndeplinească toate cerințele Rusiei”. Oficialii de la Moscova repetă narațiuni vechi: Rusia nu va returna teritoriile ocupate, nu va înceta operațiunile militare și nu va negocia decât după atingerea obiectivelor de pe câmpul de luptă. Declarațiile deputaților Cepa, Kolesnik sau Sluțki confirmă lipsa reală de interes pentru pace și convingerea, falsă, că victoria Rusiei este inevitabilă.

Pe 23 noiembrie, delegațiile ucraineană și americană au convenit asupra unui cadru revizuit pentru negocierile de pace dintre Kiev și Moscova. Decizia finală este așteptată din partea președinților Volodimir Zelenski și Donald Trump, care ar putea adopta documentul cu ocazia viitoarei vizite a liderului ucrainean la Washington. Între timp, secretarul de stat Rubio a avertizat că termenul pentru semnarea unui acord s-ar putea amâna.

Rusia

Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
