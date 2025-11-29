Ucrainean de 21 de ani, victima unei crime odioase. A fugit din calea bombelor, dar a murit ars de viu la Viena

Un tânăr ucrainean de 21 de ani, identificat după amprentele dentare, ar fi fost bătut cu brutalitate în garajul unui hotel de lux din Viena, apoi, cel mai probabil, a fost ars de viu în propriul Mercedes. Anchetatorii iau în calcul implicarea mai multor autori.

Crima continuă să le ridice semne de întrebare polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale din Viena. Natura extrem de violentă a faptei indică o intenție criminală puternică, posibil alimentată de ură. Tânărul găsit în Mercedesul incendiat nu a murit, însă, din cauza loviturilor, scrie publicația Krone.

După ce a fost bătut în garajul hotelului, ucraineanul ar fi fost ars de viu pe bancheta din spate. Potrivit unor informații, victima ar fi fost atacată de un grup de bărbați în timpul unei întâlniri suspecte, într-o parcare subterană a unui hotel de lux din Viena, aflat lângă Canalul Dunării. Grav rănit, a fost pus pe bancheta din spate a propriului autoturism.

Presupușii ucigași ar fi condus Mercedesul până în apropierea unei zone de grădini din Donaustadt și ar fi dat foc mașinii, cu tânărul încă în viață în interior. Refugiatul de război, ajuns anterior în Germania, ar fi murit în cele din urmă din cauza rănilor și/sau a inhalării de fum.

În încercarea de a-i identifica pe autori, anchetatorii analizează acum cercul apropiat al victimei. Motivele acestei crime șocante rămân, pentru moment, neclare, notează presa austriacă.

Prietenii și rudele ucraineanului ucis sunt audiați, iar familia se pregătește să ajungă la Viena pentru a-și repatria fiul.