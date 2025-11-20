Asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe și-a cerut iertare în faţa instanţei pentru fapta sa. Ce l-a determinat să comită crima

Bărbatul judecat pentru asasinarea fostului premier japonez Shinzo Abe a vorbit joi pentru prima dată în faţa instanţei, cerând iertare pentru acţiunile sale motivate de resentimente, transmite Kyodo.

Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, l-a împuşcat mortal pe Abe cu o armă improvizată, în 8 iulie 2022.

Audiat de curtea districtuală din Nara în a zecea şedinţă din cadrul procesului, Yamagami a spus: "Îmi pare groaznic de rău pentru inconvenientele provocare de acest rezultat", potrivit Agerpres.

Potrivit avocatului apărării, mama inculpatului a donat în total 100 de milioane de yeni (circa 635.000 de dolari) pentru Biserica Unificării, inclusiv suma din asigurarea de viaţă încasată după sinuciderea soţului ei. Ea s-a declarat ulterior falită, iar Yamagami a devenit tot mai "dornic să se răzbune" pe biserică din cauza situaţiei.

Întrebat în instanţă despre mama sa, Yamagami a afirmat că "nu este fundamental o persoană rea. Doar că au fost lucruri despre Biserica Unificării pe care îmi e greu să le înţeleg".

Surse apropiate de investigaţie au indicat că Abe a fost ales ca ţintă deoarece bunicul lui, Nobusuke Kishi, care a fost şi el prim-ministru, a contribuit la aducerea Bisericii Unificării în Japonia.

Yamagami şi-a recunoscut deja fapta. El fusese arestat chiar la faţa locului, după ce a tras în Abe.