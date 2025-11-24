Crimă în Olt: o femeie de 49 de ani a fost găsită moartă în propria casă. Cine este principalul suspect

O femeie de 49 de ani, din judeţul Olt, a fost găsită fără viaţă în locuinţa din comuna Voineasa, unde trăia împreună cu partenerul ei. Deşi bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a susţinut că a descoperit-o decedată, ancheta poliţiştilor a scos la iveală faptul că acesta ar fi agresat-o cu o seară înainte.

Apelul la 112 a fost făcut duminică, iar echipajele sosite la faţa locului au constatat că victima prezenta urme de violenţă.

Trupul femeii a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, unde va fi efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei exacte a morţii.

Potrivit IPJ Olt, investigaţiile desfăşurate de poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, sub coordonarea unui procuror criminalist, au arătat că, în seara de 22 noiembrie, între cei doi izbucnise un conflict pe fondul consumului de alcool, moment în care bărbatul ar fi lovit-o puternic. Leziunile suferite i-au fost fatale femeii.

„În urma investigaţiilor efectuate de o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea unui procuror criminalist, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict intrafamilial generat de consumul de alcool, în seara zilei de 22 noiembrie, victima ar fi fost agresată fizic de către concubinul acesteia, în vârstă de 45 de ani, cu care locuia”, au precizat anchetatorii.

Agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru omor şi violenţă în familie.

El urmează să fie prezentat Tribunalului Olt cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.