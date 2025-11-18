Ucraina va găzdui cel mai mare parc de roboți militari tereștri GEREON din lume

Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON. Potrivit informațiilor companiei, în Ucraina urmează să fie dezvoltat „cel mai mare parc de robotizare militară terestră din lume”, format din câteva sute de platforme interconectate într-o singură rețea.

Conform portalului dev.ua, rețeaua de vehicule GEREON va fi utilizată pentru misiuni logistice, evacuări, operațiuni de recunoaștere și activități desfășurate în proximitatea liniei frontului — zone în care riscurile pentru personal sunt deosebit de ridicate.

Toate platformele vor funcționa prin intermediul Mithra OS, un sistem de operare care integrează funcții autonome, senzori și interfețe deschise, permițând coordonarea simultană a unui număr mare de roboți în scenarii operative complexe și dinamice.

Contractul include și o componentă de localizare industrială: o parte dintre capacitățile de producție au fost deja instalate în fabrica ARX Robotics din Ucraina, iar furnizorii și partenerii locali își extind operațiunile pentru a sprijini proiectul.

ARX Robotics a subliniat că acordul reprezintă „un vot de încredere” și un semnal pentru aprofundarea cooperării germano-ucrainene în domeniul platformelor robotizate.

Anterior, compania a prezentat în Regatul Unit vehiculele terestre GEREON, care au fost deja testate în Ucraina. Alte rapoarte indică faptul că Germania utilizează noile sisteme Gereon în programele sale de instruire militară.