search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Analiză „Războiul de uzură” intră în faza decisivă. Ce trebuie să facă Ucraina pentru a evita o înfrângere strategică

0
0
Publicat:

Frontul ucrainean intră în cea mai dură etapă de până acum. În timp ce armata avansează la Kupiansk, tot mai mulți analiști occidentali avertizează că riscul unei pierderi strategice devine palpabil. Jurnalistul german Julian Röpcke vorbește despre o criză de mobilizare care nu mai poate fi mascată, iar analistul britanic Mark Galeotti descrie „ruptura” de la Pokrovsk, iar experții de la Kiev atrag atenția că deficitul numărul unu al Ucrainei rămâne același: oamenii.

Ucrainenii lupte grele la Pokrovsk/FOTO:Profimedia
Ucrainenii lupte grele la Pokrovsk/FOTO:Profimedia

Un front din ce în ce mai vulnerabil

„Situația nu mai poate fi ascunsă nici prin operațiuni de PR ale Statului Major, nici prin încercări ale guvernului de a minimaliza realitatea din teren”, avertizează analistul german Julian Röpcke de la Bild.

El notează că jurnaliștii și activiștii ucraineni au înțeles gravitatea momentului, însă armata și partenerii occidentali nu trag concluziile necesare din greșelile ultimilor doi ani.

Unul dintre punctele sensibile: eficiența scăzută a tehnicii blindate livrate Ucrainei — peste 2.000 de vehicule — într-un război dominat tot mai mult de drone de atac, sisteme optice și cabluri de fibră optică în care Rusia a investit masiv. Röpcke susține că Ucraina trebuie să mute accentul pe drone și rachete, acolo unde poate răspunde agresiunii cu resurse mai adaptate realității de pe câmpul de luptă.

Dar cea mai mare îngrijorare a sa ține de mobilizare.

„Unde sunt cei 17.000 de oameni mobilizați în fiecare lună? Brigăzi întregi există doar pe hârtie, iar dezertările lasă goluri care permit trupelor ruse să avanseze”, scrie analistul, sugerând că estimările oficiale privind capacitatea de luptă sunt „iluzorii”.

În viziunea lui, Kievul continuă să trateze războiul de uzură cu o gravitate insuficientă. Iar consecințele se văd: dacă tendințele actuale continuă, Ucraina riscă în 2025 — spune Röpcke — să piardă lunar teritorii de dimensiunea Berlinului.

Pe linia frontului: retrageri, avansuri și un oraș aproape încercuit

În timp ce Röpcke avertizează asupra unei crize sistemice, armata ucraineană înregistrează câștiguri locale la Kupiansk.

„Logistica rușilor în zona Kupiansk practic nu funcționează”, spune șeful comunicării din Gruparea Forțelor Unite, Viktor Trehubov. Deși aprovizionarea ucraineană este greoaie, rămâne totuși mai stabilă decât cea a rușilor. Iar promisiunile Kremlinului privind „încercuirea” orașului s-au dovedit, cel puțin deocamdată, doar retorică.

Mult mai complicat este la Pokrovsk. Într-o analiză pentru The Sunday Times, analistul și politologul britanic Mark Galeotti scrie că orașul este „practic luat”, cu trupe rusești presând din trei direcții și infiltrându-se către centru.

El subliniază însă că, deși Pokrovsk reprezintă o înfrângere dureroasă, nu este neapărat un „punct de cotitură” decisiv — ci un semnal al schimbării contextului operațional și politic al războiului.

Citește și: Act de sabotaj „fără precedent” în Polonia: linia ferată crucială pentru sprijinul Ucrainei, distrusă de un dispozitiv exploziv

Comandantul-șef Oleksandr Sîrski a negat încercuirea, dar imaginile și rapoartele independente arată o apărare în retragere și linii tot mai fluide, cu șanse minime pentru o contraofensivă rapidă.

„Totul pornește de la oameni”: ce trebuie făcut pentru a stabiliza frontul

Analistul Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, Anton Zemlianîi, sintetizează situația într-o formulă simplă:

„Ucraina are deficit critic de personal militar. Aceasta este cauza principală a înaintărilor rusești.”

Pe multe sectoare, apărarea se reduce la puncte izolate, cu 2–10 militari pe poziție și distanțe mari de teren neacoperit între ele — condiții ideale pentru pătrunderi rapide ale trupelor ruse.

Pentru a compensa lipsa de efective, armata accelerează două direcții:

1. Mobilizare + recrutare voluntară flexibilă

Noile programe — „Contracte 18–24”, „Linia dronelor”, contractele specializate — permit voluntarilor să-și aleagă unitatea și funcția, iar militarilor cu minimum doi ani de serviciu le oferă o perioadă garantată de odihnă sau rămânere în rezervă.

Nu este o demobilizare, subliniază Zemlianîi, dar este singura soluție realistă pentru a preveni epuizarea totală a trupelor.

2. Explozia producției de drone și sisteme robotizate

Dronele au devenit arma principală, reducând necesarul de infanterie și substituind artileria acolo unde munițiile lipsesc. Critice sunt:

-dronele medii și cu rază lungă pentru lovituri în adâncimea dispozitivului rus,

-UGV-urile (vehicule terestre fără echipaj) pentru evacuarea răniților,

-sistemele robotizate pentru aprovizionare în zonele în care vehiculele cu echipaj nu rezistă nici câteva minute.

Rușii înșiși recunosc că „lovesc într-un zid de drone”.

3. Fortificații solide – dar insuficiente fără personal

În zona Pokrovsk, barajele de tip „dinți de dragon” și rețelele de sârmă ghimpată au încetinit valurile rusești, transformându-le în victime pentru dronele ucrainene.

Dar zidurile nu luptă singure. Fără destui oameni și fără suficientă muniție, niciun efort ingineresc nu poate opri ofensiva rusă.

„Cea mai puternică armă a Ucrainei este militarul ucrainean”, spune Zemlianîi. „Nicio tehnologie și nicio fortificație nu poate suplini un om motivat, bine pregătit și protejat.”

Iar iarna 2025 va fi testul suprem. Totul depinde de capacitatea Kievului de a-și proteja soldații, de a-i roti, de a-i instrui și de a le oferi tehnologia necesară pentru a transforma un război de uzură într-un război de reziliență.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
digi24.ro
image
Anunț despre bărbatul care și-a ucis rudele cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă. Un detaliu groaznic a ieșit la iveală
stirileprotv.ro
image
Test de inteligență | Mutați 2 bețe de chibrit, pentru a transforma 0 – 5 = 3 într-o egalitate corectă
gandul.ro
image
Un important oraș turistic interzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor din zona centrală. 50 de străzi, afectate
mediafax.ro
image
Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți”
fanatik.ro
image
Diplome de bacalaureat la 500 de lei. Vânzătorul: „Sunt certificate falsificate, este riscant și pentru mine și pentru tine”
libertatea.ro
image
Donald Trump a acceptat să adopte „sancțiuni distrugătoare” împotriva Rusiei. Ce măsuri va lua Casa Albă
digi24.ro
image
Mihai Neșu prezintă centrul său de recuperare din Oradea: un tur emoționant la „Sfântul Nectarie”. „Tot ce am făcut a costat 7 milioane de euro, bani din donații”
gsp.ro
image
Decizie finală: judecătoarea care ”s-a jurat pe copiii ei” și-a aflat pedeapsa! Colegii săi n-au iertat-o
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Ce este Cloudflare și de ce au picat astăzi o mulțime de site-uri din România și din lume. Explicații după avaria globală
antena3.ro
image
Vremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 grade
observatornews.ro
image
A murit și bărbatul internat la ATI Istanbul. Alți 2 turiști au ajuns la spital. Ce s-a descoperit la ancheta din Turcia
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Cât costă vinul fiert, ciocolata caldă, micii şi sarmalele în Târgul de Crăciun din Craiova. Preţurile îi sperie pe turişti
playtech.ro
image
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii”
fanatik.ro
image
FMI ar vrea să introducem celebrul impozit progresiv din 2027: „Impozitezi fix oamenii care își permit să își mute rezidența fiscală”
ziare.com
image
Becali a găsit vinovatul pentru cheltuielile nejustificate ale FCSB-ului: "El crede că e deștept, dar e idiot!"
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce mesaj au primit pacienții clinicii unde o copilă de doi ani și-a pierdut viața în timpul unei proceduri dentare
kanald.ro
image
O familie economisește 90% la încălzirea locuinței cu un sistem neobișnuit, testat ca posibilă soluție pentru viitorul energiei
playtech.ro
fără imagine
Primele informații despre autopsie în cazul lui Marius, polițistul găsit împușcat în cap, într-un apartament din Giurgiu. Ce a mai ieșit la iveală la scurt timp după tragedie? Ar fi avut o dramă imensă în familie
wowbiz.ro
image
Oooo, dar ce veste! Deea Maxer se iubește cu Cataramă! Cei doi și-au făcut relația publică. Prima imagine cu cel mai nou cuplu din showbiz!
romaniatv.net
image
Vești bune! Se dau bani cadou, chiar înainte de sărbători!
mediaflux.ro
image
„Mami, nu mai pot!”. Filmări greu de privit cu Camelia Voinea în sală, în timp ce îşi abuzează verbal fiica
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni din cauza unei declarații care l-a supărat pe Nicușor Dan
click.ro
Sayyida Ahad bint Abdullah foto Casa Regala a Omanului 2 jpg
Prima Doamnă din Oman primește o distincție fără precedent! I-a fost înmânată chiar de soțul ei, sultanul Haitham bin Tarik Al Said
okmagazine.ro
Varza la cuptor Sursa foto shutterstock 2466533191 jpg
Varză la cuptor. În mai puţin de o oră ai cina gata cu doar 3 ingrediente de bază!
clickpentrufemei.ro
Sicriul a fost făcut dintr-un stejar scobit în interior (© York Archaeological Trust)
Un sicriu din Epoca Bronzului, vechi de 4.000 de ani, va fi expus pentru prima dată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Accident sau crimă? Regele Juan Carlos a povestit în premieră ce s-a întâmplat când și-a împușcat fratele

Click! Pentru femei

image
În grabă mare spre altar! Jennifer Aniston se află în toiul pregătirilor de nuntă??

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?