Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
Rusia a majorat cota de TVA pentru a stimula economia în contextul războiului. Ce alte taxe sunt pregătite

0
0
Publicat:

Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani.

Economia Rusiei este în picaj FOTO: Shutterstock
Economia Rusiei este în picaj FOTO: Shutterstock

Parlamentarii din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, au aprobat un proiect de lege care va majora taxa pe valoarea adăugată de la 20%, până la 22%. Se aşteaptă ca modificările să adauge până la 1.000 de miliarde de ruble (aproximativ 12,3 miliarde de dolari) la bugetul de stat, scrie Agerpres.

De asemenea, noua legislaţie reduce pragul pentru întreprinderile obligate să colecteze TVA de la cele cu vânzări anuale de 60 de milioane de ruble (aproximativ 739.000 de dolari), până la 10 milioane de ruble (aproximativ 123.000 de dolari). Modificările, care vor fi introduse în etape până în 2028, sunt concepute pentru a împiedica firmele să îşi împartă operaţiunile pentru a evita impozitele. Totuşi, se estimează că aceste modificări vor afecta şi multe întreprinderi mici care anterior erau scutite.

Această măsură face parte dintr-o serie de noi taxe prin care Kremlinul speră că va ajuta economia Rusiei care încetineşte. O nouă iniţiativă va elimina rata specială aplicată unei "taxe de reciclare" pentru autoturisme, vizând în mare parte vehiculele importate cu preţuri mari.

Alte propuneri au inclus creşterea accizelor pentru băuturi spirtoase, vin, bere, ţigări şi ţigări electronice electronice, precum şi introducerea de accize pentru produsele tehnologice precum smartphone-uri şi laptopuri.

După doi ani de creştere robustă alimentată de cheltuielile militare, economia Rusiei s-a contractat la începutul anului 2025 şi este pe cale să crească anul acesta cu doar aproximativ 1%, conform estimărilor guvernamentale. Creşterea economică a avut de suferit din cauza dobânzilor ridicate ale băncii centrale, în prezent la 16,5%, pentru ţinerea sub control a unei inflaţii de 8%, alimentată de achiziţiile de armament ale statului.

În proiectul de buget al guvernului rus pentru 2026, care a fost şi el aprobat marţi de parlamentari, cheltuielile militare ale Rusiei au fost stabilite la 12,93 trilioane de ruble (159 miliarde de dolari) - sau 16,84 trilioane de ruble (207 miliarde), dacă sunt incluse şi cheltuielile pentru securitate şi aplicarea legii.

Proiectele legislative trebuie acum aprobate încă o dată de camera inferioară, înainte de a fi transmise camerei superioare şi semnate de preşedintele Vladimir Putin pentru a deveni lege.

Rusia

