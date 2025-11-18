Scandalul de corupție subminează lupta Ucrainei împotriva Rusiei. „O lovitură ca o bombă atomică”

Un scandal masiv de corupție se transformă în cea mai mare criză din Ucraina de la intrarea tancurilor rusești în Kiev la începutul anului 2022. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost „uluit” de amploarea acuzațiilor formulate împotriva membrilor cercului său apropiat, spun surse guvernamentale.

El a luat deja măsuri pentru a se distanța de unele dintre persoanele încă menționate în anchetă. Pe 18 noiembrie, parlamentul ucrainean urmează să voteze demisia ministrului Energiei, Svitlana Hrinciuk, și a ministrului Justiției, Herman Galușcenko. Însă zilele următoare sunt probabil dramatice, președintele fiind sfătuit să renunțe la cei mai controversați aliați ai săi pentru a se salva pe sine și țara, scrie The Economist .

Surse apropiate anchetei relatează că în prezent nu se cunoaște cât de mare este nivelul de conștientizare cu privire la schemele de corupție, care au implicat comisioane de 10-15% pentru contractele cu Energoatom.

De fapt, rădăcinile acestei scheme par să se întoarcă în urmă cu zeci de ani, cu mult înainte ca președintele să preia funcția în 2019. Mulți dintre presupușii membri ai schemei de coruăție - precum și unul dintre birourile pe care le foloseau - erau legați de Andri Derkaci, un fost parlamentar care a condus Energoatom în anii 2000 și apoi a fugit în Rusia în 2022.

Surse bine informate spun că președintele nu ar fi putut cunoaște toate detaliile schemei, mai ales când era concentrat pe război.

Scandalul amenință lupta Ucrainei împotriva Rusiei

„Dacă Zelenski ar fi știut amploarea infracțiunilor, nu ar fi abrogat niciodată legea din iulie [care prevedea limitarea independenței NABU și SAPO]”, spune o sursă apropiată NABU.

În același timp, apropierea aliaților săi de scandal ar putea pune în pericol viitorul său politic. Un oficial al serviciilor secrete ucrainene descrie situația drept „o lovitură ca o bombă atomică”.

„Scandalul amenință lupta Ucrainei împotriva Rusiei în două moduri. Pe plan intern, riscă să alimenteze cinismul și să încurajeze mai mulți soldați să dezerteze într-un moment în care frontul este deja tensionat. În străinătate, îngreunează solicitarea ajutorului de care are nevoie pentru a continua lupta, estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari pe an”, se arată în revistă.

Unii vor folosi dezvăluirile despre corupție nu ca dovadă că țara are organisme anticorupție independente, ci ca argument pentru reducerea sprijinului. Se spune că mai mulți ambasadori europeni și-au exprimat deja îngrijorarea cu privire la consecințele politice.

Sunt posibile și alte arestări

Scandalul a dus deja la demisia a doi miniștri. Guvernul a promis un audit complet al companiilor de stat. Cu toate acestea, este puțin probabil ca problemele de corupție să fie rezolvate fără o resetare la scară largă și dureroasă din punct de vedere politic. Andri Ermak, influentul șef al Cabinetului Prezidențial, a fost lovit, înstrăinându-și atât prietenii, cât și dușmanii prin monopolizarea puterii și a accesului la președinte.

El nu este acuzat de implicare în schema de corupție. Dar, în calitate de organizator al sistemului lui Zelenski, este vulnerabil din cauza amplorii scandalului. Subordonații săi susțin că este „demonizat” pe nedrept.

Zelenski nu are soluții ușoare. Agențiile anticorupție și guvernul său sunt în conflict cel puțin din iulie, când a încercat să limiteze puterile agențiilor. Acum, că ancheta este publică, unii dintre acuzați ar putea ajunge la o înțelegere cu autoritățile, dezvăluind informații și mai compromițătoare. Cinci au fost deja arestați; sunt posibile și alte arestări.

Următoarea fază a anchetei ar putea dura până la un an, fără a-i oferi președintelui o rezolvare rapidă. Surse apropiate agențiilor anticorupție spun că acestea se concentrează asupra vastului sector de apărare al țării. Acest lucru pune elita pe gânduri.

Unii cer o repornire completă a guvernului. Alții văd o șansă ca președintele să scape de oficialii pe care îi numesc „balast” și care îl trag în jos.

„Zelenski se confruntă cu o zi a judecății. Alegerea: fie i se amputează piciorul, fie lasă infecția să I se răspândească în tot corpul și să moară”, spune un oficial de rang înalt.