Fostul ministru ucrainean Mihailo Fedorov caută investiții americane pentru un nou fond de tehnologii de apărare

Primele domenii vizate sunt robotica militară, dronele interceptoare cu cost redus și rachetele care folosesc inteligența artificială.

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov/FOTO:AFP

Fostul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, încearcă să atragă investiții din Statele Unite și din alte țări occidentale pentru un nou fond dedicat tehnologiilor de apărare.

Fedorov a anunțat proiectul înaintea unei vizite în Statele Unite. Potrivit Financial Times, fondul ar urma să finanțeze startup-uri ucrainene și să creeze companii care să dezvolte noi tehnologii militare.

Scopul este, potrivit lui Fedorov, de a contribui la schimbarea modului în care Ucraina poartă războiul împotriva Rusiei.

Vorbind la Washington, el a spus că încearcă să atragă fonduri de capital de risc, investitori privați și companii americane din sectorul tehnologic.

Fondul ar urma atât să investească în startup-uri ucrainene din domeniul apărării, cât și să creeze și să dezvolte propriile companii specializate în tehnologii militare.

„Nu este chiar un fond de capital de risc clasic. Scriem o nouă istorie a războiului”, a declarat Fedorov.

El spune că poartă deja discuții cu un număr mare de potențiali investitori interesați de inovațiile militare dezvoltate în Ucraina.

Fostul ministru nu a precizat dacă va avea un beneficiu financiar personal din activitatea fondului și nici nu a explicat în detaliu ce rol va avea în administrarea acestuia.

Robotica, dronele interceptoare și rachetele cu inteligență artificială

Fedorov a identificat deja trei domenii prioritare.

Primul este robotica militară, despre care spune că ar putea reduce dependența armatei de personal și numărul militarilor aflați direct pe linia frontului.

Al doilea îl reprezintă dronele interceptoare rapide și ieftine, destinate combaterii noilor drone rusești de atac propulsate cu reacție.

Al treilea domeniu este dezvoltarea unor rachete cu cost redus, dotate cu sisteme bazate pe inteligență artificială.

Fedorov consideră că Rusia ar putea continua războiul încă cel puțin doi-trei ani. În acest context, fondul ar urmări să dezvolte rapid tehnologii adaptate nevoilor de pe câmpul de luptă.

În același timp, proiectul ar putea oferi investitorilor occidentali acces la experiența practică acumulată de Ucraina în timpul invaziei ruse pe scară largă.

Fedorov consideră că testarea tehnologiilor în condiții reale de război reprezintă un avantaj important pentru investitori.

Ucraina ar putea oferi experiență militară în schimbul unor sisteme Patriot

După o vizită la Roma, Fedorov a anunțat că va deveni consilier voluntar al ministrului italian al Apărării.

El a spus că implicarea Italiei în domeniul inovațiilor militare ar putea deschide noi oportunități de cooperare.

Potrivit lui Fedorov, Italia dispune de sisteme de apărare antiaeriană de care Ucraina are nevoie.

Fostul ministru a indicat că ar putea accepta roluri consultative similare și în alte state partenere, inclusiv Franța și Statele Unite.

În timpul vizitei la Washington, Fedorov nu a precizat dacă urma să se întâlnească cu reprezentanți ai administrației Donald Trump.

El a spus însă că ar fi dispus să ajute Statele Unite să creeze o „armată de drone” de mari dimensiuni, în schimbul accesului Ucrainei la rachete interceptoare Patriot.

„Sunt pregătit să fac acest schimb”, a declarat el.

Fedorov a susținut că, în perioada în care a încercat să reformeze sistemul ucrainean de achiziții militare, considerat de critici lipsit de transparență, s-a confruntat cu opoziție din partea unor reprezentanți ai establishmentului militar și a rivalilor politici.

Moscova amenință Ucraina cu noi „atacuri masive” asupra infrastructurii energetice

El a subliniat că unitatea politică rămâne esențială pentru supraviețuirea Ucrainei.

Fostul ministru a respins însă acuzația că propriile sale declarații ar contribui la divizarea societății.

Întrebat dacă apelurile sale pentru organizarea unor alegeri reprezintă, în fapt, o cerere pentru înlocuirea președintelui Volodimir Zelenski, Fedorov nu a oferit un răspuns direct.

„Nu este împotriva lui Zelenski și nu este împotriva unei anumite persoane. Este vorba despre nevoia de a actualiza sistemul de operare al statului”, a spus el.

Dronele și atacurile rusești cu rază lungă de acțiune

Printre principalele amenințări Fedorov a enumerat intensificarea atacurilor aeriene ruse și utilizarea tot mai frecventă a rachetelor și a dronelor avansate.

El avertizează că, dacă Ucraina nu găsește modalități eficiente de a contracara aceste arme, consecințele ar putea fi grave.

Fedorov consideră că viitorul fond de tehnologii de apărare ar putea contribui la rezolvarea unei părți a problemei.

Ucraina a testat deja drone rapide capabile să intercepteze noile drone rusești propulsate cu reacție. Potrivit lui Fedorov, cu suficiente resurse financiare și tehnologice, astfel de sisteme ar putea fi produse la scară largă.

El consideră că dezvoltarea unor sisteme militare ieftine și producerea lor în cantități mari ar trebui să reprezinte una dintre principalele direcții ale industriei ucrainene de apărare.

Discuțiile cu Elon Musk privind Starlink

În Statele Unite, Fedorov a refuzat să spună dacă urma să se întâlnească cu Elon Musk.

El a confirmat însă că menține în continuare contacte strânse cu fondatorul SpaceX.

Președintele Zelenski încearcă să obțină aprobarea lui Musk pentru ca Ucraina să poată utiliza drone echipate cu Starlink împotriva unor instalații rusești de lansare a rachetelor balistice, aflate la o distanță de până la 200 de kilometri în interiorul Rusiei.

Fedorov consideră că o astfel de posibilitate ar putea avea un impact semnificativ asupra evoluției războiului.

Persoane familiarizate cu negocierile au declarat pentru Financial Times că Musk i-ar fi spus anterior lui Fedorov că este dispus să permită Ucrainei să folosească, în afara granițelor sale, drone dotate cu Starlink pentru atacarea unor obiective rusești.

Moldova sub asediu hibrid

Musk ar fi precizat însă că decizia finală este una politică și că ar trebui luată de Casa Albă.

Fedorov nu a comentat discuțiile sale cu Musk.

„El înțelege doar forța”

Fedorov consideră că intensificarea atacurilor ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra unor obiective din Rusia reprezintă cea mai realistă modalitate de a-l determina pe Vladimir Putin să pună capăt războiului.

Pentru aceasta, spune el, Ucraina are nevoie de investiții mult mai mari în astfel de arme.

„Avem nevoie de mai multe drone cu reacție, avem nevoie de rachete ieftine și avem nevoie de rachete cu inteligență artificială. Nu poți purta un dialog cu Putin altfel. El înțelege doar forța”, a declarat Fedorov.

Viitorul echipei de la Ministerul Apărării

După numirea lui Evhenii Hmara în funcția de ministru al Apărării, acesta i-ar fi propus lui Mihailo Fedorov să continue colaborarea la proiectele ministerului.

La o întâlnire din luna iulie, Hmara i-ar fi propus să identifice o formă de colaborare, fără să îi ofere însă o funcție concretă.

La 30 august, Fedorov nu îi transmisese încă un răspuns.

Actualul ministru al Apărării a declarat, de asemenea, că dorește să păstreze nucleul echipei predecesorului său, dar să îl completeze cu oameni noi.