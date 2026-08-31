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Povestea brățării noului ministru al Apărării din Ucraina. Merge cu ea la fiecare ședință

Război în Ucraina
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Pe încheietura mâinii, Evghenii Hmara poartă un fel de jurnal de război. Fiecare za a brățării sale are gravat numele unui camarad care nu s-a mai întors de pe front, potrivit unei relatări a publicației americane The National Interest.

Volodimir Zelenski și Evgheni Hamara
Volodimir Zelenski și Evgheni Hamara/FOTO:X@ZelenskyyUa Foto: FOTO X/@ZelenskyyUa

Hmara a preluat conducerea Ministerului Apărării pe 19 august, luându-i locul lui Mihailo Fedorov, a cărui demitere în luna iulie a scos oamenii în stradă în toată țara. Vine la acest minister direct de la SBU, Serviciul de Securitate al Ucrainei, pe care l-a condus timp de șapte luni, perioadă în care campania Kievului împotriva rafinăriilor rusești a atins amploarea maximă.

Despre brățară, Hmara nu a vorbit până când un jurnalist nu l-a întrebat direct, la o cină la Kiev, luna aceasta. Numele acelea îl însoțesc acum și în sălile unde se iau deciziile despre apărarea Ucrainei.

Alpha, unitatea de operațiuni speciale a SBU, reprezintă doar o fracțiune infimă din forțele armate ucrainene. Și totuși, potrivit propriilor evaluări ale serviciului, îi este atribuită o pondere disproporționat de mare din pierderile provocate infanteriei ruse: până la 20% din total.

Mai grăitor e însă ce s-a întâmplat cu petrolul rusesc în cele șapte luni în care Hmara a condus serviciul. Statul Major General al Ucrainei estimează acum că aproape 43% din capacitatea de rafinare a Rusiei a fost scoasă din funcțiune, în mare parte, rezultatul direct al campaniei pe care Hmara a coordonat-o.

Tot el a pus bazele unei doctrine a asimetriei costurilor, gândită fără menajamente: operațiuni de lovire concepute să coste, în termeni economici, doar aproximativ 2% din pagubele provocate adversarului, vizând nu instalații izolate, ci nodurile critice ale întregului sistem.

Încă de la preluarea mandatului, Hmara a propus ca nucleul echipei fostului minister să rămână pe post, mai ales specialiștii responsabili de reforma achizițiilor publice din domeniul apărării.

Mstislav Banik, fost adjunct al lui Fedorov, a confirmat că rămâne în funcție și sub noua conducere. El coordonează o parte esențială din procesul de modernizare a ministerului și răspunde de implementarea reformei achizițiilor de apărare.

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