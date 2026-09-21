 Prețurile carburanților luni, 21 septembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților luni, 21 septembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină

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Prețurile carburanților au rămas la aproximativ aceleași cote luni, 21 septembrie. Prețul motorinei a crescut cu câțiva bani față de ziua precedentă.

Prețurile carburanților luni, 21 septembrie.
Prețurile carburanților luni, 21 septembrie. Foto: Mediafax

Potrivit Peco Online, cea mai ieftină benzină se găseștela stația Dacma în comuna Slobozia Moară, județul Dâmbovița, la un preț de 9,82 lei pe litru. În rest, benzina se găsește la pompe la 9,93 lei pe litrul.

Prețul motorinei în marile orașe este de 10,82 lei/l în București, Constanța și Iași, 10,79 lei/l în Timișoara și 10,72 lei/l în Cluj-Napoca. Cea mai ieftină motorină este 10,63 lei / litru și se găsește tot la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița.

Prețul GPL-ului este de 4,67 lei/l în București, 4,69 lei/l în Cluj-Napoca și Constanța și 4,71 lei/l în Timișoara și Iași.

Potrivit site-ului citat, comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 4,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 21 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 5,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 27,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Amintim că Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

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