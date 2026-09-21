 China a lansat 9 sateliți în spațiu dintr-o singură misiune. Unul dintre ei are inteligență artificială la bord | adevarul.ro
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Video China a lansat 9 sateliți în spațiu dintr-o singură misiune. Unul dintre ei are inteligență artificială la bord

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sursa video: X/China Military Bugle

China a lansat cu succes nouă sateliți într-o singură misiune spațială. Aceștia vor fi utilizați pentru monitorizarea mediului spațial, prevenirea și reducerea efectelor dezastrelor, dar și pentru experimente științifice.

Lansarea a avut loc pe 20 septembrie, la ora 12.03, ora Beijingului, din zona-pilot pentru inovare în domeniul spațial comercial Dongfeng, din nord-vestul Chinei. Sateliții au fost transportați de racheta purtătoare Lijian-1 Y18 și au ajuns cu succes pe orbitele planificate. Misiunea a fost declarată un succes complet, relatează agenția Xinhua.

China a lansat 9 sateliți în spațiu
China a lansat 9 sateliți în spațiu Foto: sursa: X/China.org

Un satelit este echipat cu inteligență artificială

Printre sateliții lansați se află Super AI Computing-1, echipat cu o cameră optică și un computer cu inteligență artificială. Acesta este destinat procesării datelor direct pe orbită și recunoașterii obiectelor, ceea ce permite analizarea imaginilor înainte ca informațiile să fie transmise către Pământ, relatează qazinform.

Un alt satelit, Pengcheng First, integrează comunicații 5G prin satelit, calcul cu inteligență artificială la bord și comunicații laser de mare viteză între satelit și stațiile terestre. Tehnologiile sunt testate pentru dezvoltarea viitoarelor sisteme de comunicații spațiale.

În cadrul aceleiași misiuni au fost lansați sateliții Qinling 01 și 02, Pujiang-4, Pengcheng First, Diting-01 A/B/C, Super AI Computing-1 și Yunxiao Pathfinder.

Sateliții Qinling 01 și 02 sunt dotați cu camere de înaltă rezoluție și vor fi utilizați pentru monitorizarea ecologică și cercetarea regiunilor Munților Qinling și Fluviului Galben.

Cei trei sateliți Diting-01 fac parte din primul grup al unei constelații comerciale chineze. Aceștia sunt destinați colectării de date privind spectrul electromagnetic și localizării surselor de emisii radio.

Lansarea de duminică a fost cea de-a 17-a misiune de zbor a seriei de rachete Lijian, dezvoltate de compania chineză de zboruri spațiale comerciale CAS Space.

Potrivit companiei, rachetele din seria Lijian au transportat până acum în spațiu o navă spațială și 121 de sateliți, cu o masă totală a încărcăturii aflate pe orbită de peste 21 de tone.

Programul de lansări pentru racheta Lijian-1 este stabilit până în a doua jumătate a anului 2027.

CAS Space este compania chineză de zboruri spațiale comerciale care a lansat cel mai mare număr de sateliți și cele mai grele încărcături din sectorul spațial privat al Chinei, potrivit publicației Science and Technology Daily.

Lansarea de duminică vine la scurt timp după o altă misiune spațială chineză. Sâmbătă, China a lansat un grup de sateliți de la Centrul de Lansare a Sateliților Taiyuan, din provincia Shanxi, în nordul țării.

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