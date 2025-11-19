Ucraina și Polonia vor crea un grup comun pentru a combate sabotajul rusesc

Ucraina și Polonia fac un pas decisiv pentru a contracara operațiunile subversive atribuite Moscovei. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, într-un mesaj publicat pe canalul său oficial de Telegram , miercuri, 19 noiembrie, că cele două state vor crea o grupă comună dedicată prevenirii și investigării actelor de sabotaj cu potențial destabilizator.

Anunțul a venit după discuția telefonică purtată cu premierul polonez Donald Tusk, care și-a exprimat condoleanțele pentru victimele atacurilor rusești cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene, inclusiv tragedia din Ternopil. Potrivit lui Zelenski, Varșovia a împărtășit date venite din partea serviciilor sale de securitate și informații legate de recentele incidente de pe rețeaua feroviară poloneză.

În evaluarea părții poloneze, platforma Telegram a fost utilizată pentru coordonarea acțiunilor de sabotaj și declanșarea unor campanii de dezinformare îndreptate împotriva Ucrainei. „Informațiile noastre coincid: toate indiciile duc către un amprenta rusă. Nimeni altcineva nu are interes în astfel de acțiuni”, a subliniat Zelenski, insistând asupra disponibilității Ucrainei de a coopera „la toate nivelurile” și de a furniza orice date relevante partenerilor polonezi.

Noua structură comună va avea rolul de a preveni incidente similare în viitor, într-un context în care autoritățile de la Varșovia consideră că Rusia încearcă să testeze vulnerabilitățile infrastructurii critice din regiune. „Prețuim sprijinul Poloniei și rămânem pregătiți să acționăm împreună pentru protejarea vieților și contracararea tuturor tipurilor de provocări și sabotaje”, a punctat liderul ucrainean.

Tensiunile s-au amplificat după cele două incidente feroviare care au avut loc în Polonia pe 15 și 16 noiembrie. Conform autorităților, doi cetățeni ucraineni cu legături cu serviciile ruse ar fi detonat o porțiune de cale ferată pe ruta Varșovia–Dorohusk, în apropierea localității Mika. O zi mai târziu, un tren cu 475 de pasageri a fost obligat să frâneze brusc lângă stația Gołąb, în Voievodatul Lublin, din cauza unei alte secțiuni de șine avariate. Ca urmare, Polonia a instituit nivelul trei de alertă CHARLIE pe mai multe tronsoane feroviare.

Varșovia a cerut sprijin Statelor Unite pentru elucidarea cazurilor, iar, potrivit presei poloneze, investigația a fost preluată inclusiv de Agenția Națională de Securitate (NSA), responsabilă cu supravegherea electronică și securitatea comunicațiilor americane. Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA, a apreciat incidentul drept un act de sabotaj care necesită o reacție fermă.

În același timp, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia intensifică activitățile de destabilizare menite să slăbească NATO și să creeze un climat politic și informațional favorabil unor eventuale acțiuni militare viitoare împotriva Alianței.