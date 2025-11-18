Kremlinul acuză Polonia de „rusofobie” după sabotajul feroviar atribuit unor ucraineni

Kremlinul a acuzat, marţi, Polonia că cedează în faţa „rusofobiei”, după explozia survenită pe o cale ferată poloneză vitală pentru aprovizionarea Ucrainei – sabotaj comis, potrivit autorităţilor poloneze, de doi ucraineni care ar fi lucrat pentru serviciile secrete ruse, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Pentru început, ar fi ciudat dacă nu ar acuza mai întâi Rusia. Rusia este acuzată de tot felul de manifestări de război sau de război hibrid”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

Polonia „încearcă să o ia înaintea locomotivei europene” dând vina pe Moscova pentru toate relele, a adăugat el, remarcând că în Polonia „rusofobia înfloreşte în toată splendoarea sa”.

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat, luni, că deflagraţia produsă sâmbătă noaptea pe o linie de cale ferată din estul ţării a fost un act de sabotaj. „Din păcate, cele mai mari temeri au fost confirmate. Un act de sabotaj a avut loc pe linia Varşovia–Lublin. Un dispozitiv exploziv a distrus linia de cale ferată”, a notat acesta pe platforma X, menţionând că există şi alte avarii pe acelaşi tronson, mai aproape de Lublin.

„Autorii identificaţi sunt doi cetăţeni ucraineni care operează şi colaborează de mult timp cu serviciile ruseşti”, a mai transmis Tusk, precizând că identităţile acestora sunt cunoscute, dar nu vor fi făcute publice deocamdată.

Potrivit presei poloneze, duminică dimineaţă un mecanic de locomotivă a raportat telefonic nereguli la infrastructura feroviară din apropierea staţiei Mika, iar verificările ulterioare au confirmat deteriorarea unei secţiuni de cale ferată, ceea ce a impus suspendarea traficului pe acel tronson.

Forţele de apărare teritorială ale Poloniei au desfăşurat, marţi, 400 de militari, elicoptere şi drone pentru a inspecta liniile de cale ferată şi infrastructura feroviară critică din întreaga ţară.