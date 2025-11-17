Polonia, în „perioadă premergătoare războiului”: avertismentul dur al șefului Statului Major după sabotaje și atacuri cibernetice

search
Luni, 17 Noiembrie 2025
Publicat:

După seria de sabotaje la căile ferate și atacurile informatice care au vizat infrastructura națională, Varșovia începe să vorbească deschis despre un tablou îngrijorător. Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze, avertizează că statul polon se confruntă cu elemente clare ale unei pregătiri pentru agresiune.

Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze/FOTO:X
Generalul Wiesław Kukuła, șeful Statului Major al Armatei Poloneze/FOTO:X

Potrivit declarațiilor consemnate de Rzeczpospolita, actorul ostil – fără a-l numi explicit, dar evident indicând Rusia – încearcă să creeze o atmosferă care să submineze încrederea publicului în guvern, poliție și armată, exact tipul de destabilizare care a precedat numeroase conflicte armate în secolul trecut.

„Este tipologia clasică a anului 1939”, spune Kukuła. „Asemenea acțiuni au apărut înaintea multor războaie, chiar și în perioade în care încă nu izbucniseră. Astăzi, cel mai important este răspunsul nostru, poziția noastră.”

Polonia spune că are răspunsurile – întrebarea e dacă va decide să le folosească

Generalul insistă că Polonia dispune de instrumente pentru a contracara presiunile hibride.

„Avem la dispoziție o paletă întreagă de răspunsuri. Problema este doar dacă optăm să le activăm sau nu”, afirmă el, sugerând că decizia se află exclusiv în mâinile autorităților civile și militare.

În acest moment, avertizează Kukuła, totul depinde de capacitatea Varșoviei de a gestiona acest „perioadă premergătoare războiului”, definind-o drept una comparabilă cu Războiul Rece — o perioadă de tensiune continuă, care necesită un mecanism solid de descurajare, construit atât din potențial militar, cât și din reziliența societății.

Generalul reia, de altfel, poziția fundamentală a Poloniei și a NATO: investiții masive în apărare și mesaje clare către orice agresor potențial că un atac asupra unui stat aliat ar declanșa o reacție hotărâtă, cu costuri enorme pentru Rusia.

„Nu e război, este pre-război”: sabotajul feroviar, semn al unei presiuni în creștere

Referindu-se la recenta detonare a unei porțiuni de cale ferată din Voievodatul Mazovia, Kukuła e categoric: „Cine a fost vreodată pe front știe: ce vedem acum nu este încă război, ci perioada premergătoare lui. În limbajul curent îi spunem război hibrid.”

Avertismentul său vine la doar o lună după ce generalul american în rezervă Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre SUA în Europa, declara că o eventuală agresiune rusă asupra Poloniei ar declanșa o reacție NATO imediată, inclusiv distrugerea exclavei Kaliningrad.

În paralel, Polonia accelerează infrastructura militară

Pe fondul acestor riscuri, inginerii polonezi au început să implementeze sistemele Ultimate Building Machine (UBM) – complexe mobile capabile să ridice, în doar 24 de ore, hangare metalice de aproximativ 900 m². Tehnologia americană, deja testată în zone de conflict, permite construirea rapidă a unor facilități critice, de la depozite militare la adăposturi pentru echipamente sau personal.

Situația de securitate devine și mai complicată după afirmațiile surprinzătoare ale fostului cancelar german Angela Merkel, care a acuzat recent Polonia și statele baltice de o „implicare indirectă” în escaladarea agresiunii ruse împotriva Ucrainei — declarație care a generat reacții dure la Varșovia.

