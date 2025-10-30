search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Ucraina se confruntă cu perspectiva unei ierni „catastrofale” pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia continuă să lovească sistematic infrastructura energetică a Ucrainei, într-o campanie menită să lase țara fără electricitate și căldură în timpul iernii, relatează publicația germană Bild.

Rușii vizează tot mai des și locuințele civile/FOTO:X
Rușii vizează tot mai des și locuințele civile/FOTO:X

Potrivit jurnaliștilor, între 55 și 60% din infrastructura de gaze a Ucrainei a fost deja avariată. În doar trei zile din luna octombrie, atacurile cu rachete au distrus o parte semnificativă a capacităților de producție termică, iar o instalație a companiei Naftogaz a fost lovită de șase ori.

Bild scrie că Moscova nu pare dispusă să oprească aceste atacuri, iar fiecare nouă lovitură complică pregătirile pentru sezonul rece. Surse guvernamentale ucrainene, citate sub protecția anonimatului, au avertizat că „iarna care urmează va fi cea mai grea de până acum”.

Apeluri din Germania pentru sprijin suplimentar

Ministrul german al economiei, Robert Reiche, a declarat că Berlinul va continua să finanțeze Fondul de sprijin pentru sectorul energetic ucrainean, majorând contribuția actuală de 390 de milioane de euro cu încă 60 de milioane.

În paralel, Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, a cerut statelor occidentale să intensifice ajutorul militar și financiar, avertizând că „Ucraina nu trebuie lăsată singură într-un moment atât de critic”.

„Kremlinul nu mai caută ocuparea teritoriilor, ci distrugerea lor”

Potrivit revistei The Economist, președintele rus Vladimir Putin pare să-și fi schimbat strategia. În loc să urmărească cuceriri teritoriale majore, Moscova ar încerca acum să distrugă infrastructura vitală a Ucrainei, transformând regiunile de est într-un „spațiu nelocuibil”, cu scopul de a provoca emigrație masivă și panică socială.

Analistul The Times, Roger Boyes, consideră că resursele financiare ale Ucrainei ar putea fi suficiente doar „până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor”. El avertizează că, în pofida retoricii de solidaritate a Uniunii Europene, „nu există nici banii, nici voința politică de a susține războiul la nesfârșit”.

„Îmi este greu să o spun, dar Kievul s-ar putea să nu reziste până în primăvară. În ciuda cuvintelor mari, sprijinul occidental se diminuează vizibil”, a scris Boyes într-o analiză publicată pe 28 octombrie.

Fonduri insuficiente și sprijin incert din partea Uniunii Europene

Uniunea Europeană a discutat posibilitatea de a folosi 150 de miliarde de euro din activele ruse înghețate pentru a sprijini bugetul ucrainean. Deocamdată, doar dobânzile generate — aproximativ 3 miliarde de euro anual — sunt utilizate pentru ajutor militar.

Citește și: Situația din Pokrovsk „continuă să se deterioreze”. Rusia a trimis 11.000 de soldați pentru a încercui orașul

Transferul integral al fondurilor ar necesita însă un acord juridic complex, iar Kremlinul ar contesta imediat o astfel de măsură. Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a activelor prin compania Euroclear, s-a arătat reticentă, temându-se că ar putea fi trasă la răspundere pentru pierderi.

Boyes argumentează că lipsa unei decizii unitare „relevă slăbiciunile profunde ale răspunsului european la criza ucraineană”.

O iarnă dificilă și calculele Kremlinului

Potrivit estimărilor The Times, Rusia ar putea mobiliza până la 350.000 de noi soldați pe bază de contract în următoarele luni. Mulți dintre aceștia sunt deja în pregătire, iar Moscova ar putea lansa o nouă ofensivă în centrul Ucrainei în primăvara anului viitor, în funcție de situația economică de la Kiev.

„Pentru Rusia, calculele sunt simple: să transforme iarna într-un coșmar pentru civilii ucraineni, distrugând infrastructura energetică, rețelele feroviare și zonele rezidențiale — în speranța că populația se va întoarce împotriva guvernului Zelenski”, scrie Boyes.

El adaugă că Putin ar putea accepta o înțelegere parțială, în care să ascundă pierderile militare în schimbul păstrării unor teritorii ocupate.

Rezistența Kievului și avertismentul final

Președintele Volodimir Zelenski a reiterat pe 28 octombrie că Ucraina nu va renunța la teritoriile aflate sub controlul său actual și că orice discuție diplomatică va fi condiționată de linia frontului.

Între timp, oficialii ucraineni avertizează că Rusia își concentrează atacurile asupra malului stâng al Niprului, o zonă-cheie pentru alimentarea cu energie. Deputatul Serhii Nahorniak a declarat că întreruperile de curent vor fi temporare — „cel mult două zile” —, iar echipele energetice sunt pregătite cu planuri de intervenție rapide.

Într-o concluzie sumbră, Roger Boyes scrie că iarna ce vine „va fi un test al rezistenței nu doar pentru Ucraina, ci și pentru hotărârea Occidentului de a-și apăra propriile valori”.

„În Europa de Est,” notează jurnalistul, „nu există miracole de iarnă. Pregătiți-vă pentru o pace — dar una care nu va fi plăcută.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
digi24.ro
image
Regele Charles îi retrage titlul nobiliar unui membru controversat al familiei regale. Trebuie să părăsească și reședința
stirileprotv.ro
image
Un expert în nutriție avertizează că unele specii de pește, care se regăsesc în toate supermarketurile din România, pot fi PERICULOASE pentru sănătate
gandul.ro
image
Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani
mediafax.ro
image
Doliu la Universitatea Craiova! A murit în război
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Schimbare de ton la Kremlin: Lansările Poseidon și Burevestnik nu au fost „teste nucleare”
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
”Nici măcar nu e hoț, e un prost”. Ion Țiriac i-a spus în față: ”Ar trebui să fii dat afară”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce documente sunt necesare pentru racordarea la gaze și electricitate în locuințele noi
playtech.ro
image
Milionarul care a pierdut ceva mai mult important decât banii. Oferă 20.000 de euro pentru cine îi aduce „cel mai bun prieten” acasă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Povestea tulburătoare a pacientului care și-a pierdut viața la Bagdasar-Arseni. Cum a fost lăsat Mihai timp de 5 zile cu rănile netratate
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Ajutor de încălzire 2025 – 2026. Condiții de acordare și actele necesare
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Andrei Găluț, singurul supraviețuitor al trupei Goodbye to Gravity, în prima apariție publică la 10 ani de la Colectiv: „Mereu i-am îndemnat să nu se dea bătuți”. Video
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Zi de târg în Brașovul interbelic (© iMAGO Romaniae)
Recensământul populației din anul 1930: situația demografică a României Mari
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori