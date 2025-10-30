Video Ucraina se confruntă cu perspectiva unei ierni „catastrofale” pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice

Rusia continuă să lovească sistematic infrastructura energetică a Ucrainei, într-o campanie menită să lase țara fără electricitate și căldură în timpul iernii, relatează publicația germană Bild.

Potrivit jurnaliștilor, între 55 și 60% din infrastructura de gaze a Ucrainei a fost deja avariată. În doar trei zile din luna octombrie, atacurile cu rachete au distrus o parte semnificativă a capacităților de producție termică, iar o instalație a companiei Naftogaz a fost lovită de șase ori.

Bild scrie că Moscova nu pare dispusă să oprească aceste atacuri, iar fiecare nouă lovitură complică pregătirile pentru sezonul rece. Surse guvernamentale ucrainene, citate sub protecția anonimatului, au avertizat că „iarna care urmează va fi cea mai grea de până acum”.

Apeluri din Germania pentru sprijin suplimentar

Ministrul german al economiei, Robert Reiche, a declarat că Berlinul va continua să finanțeze Fondul de sprijin pentru sectorul energetic ucrainean, majorând contribuția actuală de 390 de milioane de euro cu încă 60 de milioane.

În paralel, Johann Wadephul, ministrul de externe al Germaniei, a cerut statelor occidentale să intensifice ajutorul militar și financiar, avertizând că „Ucraina nu trebuie lăsată singură într-un moment atât de critic”.

„Kremlinul nu mai caută ocuparea teritoriilor, ci distrugerea lor”

Potrivit revistei The Economist, președintele rus Vladimir Putin pare să-și fi schimbat strategia. În loc să urmărească cuceriri teritoriale majore, Moscova ar încerca acum să distrugă infrastructura vitală a Ucrainei, transformând regiunile de est într-un „spațiu nelocuibil”, cu scopul de a provoca emigrație masivă și panică socială.

Analistul The Times, Roger Boyes, consideră că resursele financiare ale Ucrainei ar putea fi suficiente doar „până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor”. El avertizează că, în pofida retoricii de solidaritate a Uniunii Europene, „nu există nici banii, nici voința politică de a susține războiul la nesfârșit”.

„Îmi este greu să o spun, dar Kievul s-ar putea să nu reziste până în primăvară. În ciuda cuvintelor mari, sprijinul occidental se diminuează vizibil”, a scris Boyes într-o analiză publicată pe 28 octombrie.

Fonduri insuficiente și sprijin incert din partea Uniunii Europene

Uniunea Europeană a discutat posibilitatea de a folosi 150 de miliarde de euro din activele ruse înghețate pentru a sprijini bugetul ucrainean. Deocamdată, doar dobânzile generate — aproximativ 3 miliarde de euro anual — sunt utilizate pentru ajutor militar.

Transferul integral al fondurilor ar necesita însă un acord juridic complex, iar Kremlinul ar contesta imediat o astfel de măsură. Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a activelor prin compania Euroclear, s-a arătat reticentă, temându-se că ar putea fi trasă la răspundere pentru pierderi.

Boyes argumentează că lipsa unei decizii unitare „relevă slăbiciunile profunde ale răspunsului european la criza ucraineană”.

O iarnă dificilă și calculele Kremlinului

Potrivit estimărilor The Times, Rusia ar putea mobiliza până la 350.000 de noi soldați pe bază de contract în următoarele luni. Mulți dintre aceștia sunt deja în pregătire, iar Moscova ar putea lansa o nouă ofensivă în centrul Ucrainei în primăvara anului viitor, în funcție de situația economică de la Kiev.

„Pentru Rusia, calculele sunt simple: să transforme iarna într-un coșmar pentru civilii ucraineni, distrugând infrastructura energetică, rețelele feroviare și zonele rezidențiale — în speranța că populația se va întoarce împotriva guvernului Zelenski”, scrie Boyes.

El adaugă că Putin ar putea accepta o înțelegere parțială, în care să ascundă pierderile militare în schimbul păstrării unor teritorii ocupate.

Rezistența Kievului și avertismentul final

Președintele Volodimir Zelenski a reiterat pe 28 octombrie că Ucraina nu va renunța la teritoriile aflate sub controlul său actual și că orice discuție diplomatică va fi condiționată de linia frontului.

Între timp, oficialii ucraineni avertizează că Rusia își concentrează atacurile asupra malului stâng al Niprului, o zonă-cheie pentru alimentarea cu energie. Deputatul Serhii Nahorniak a declarat că întreruperile de curent vor fi temporare — „cel mult două zile” —, iar echipele energetice sunt pregătite cu planuri de intervenție rapide.

Într-o concluzie sumbră, Roger Boyes scrie că iarna ce vine „va fi un test al rezistenței nu doar pentru Ucraina, ci și pentru hotărârea Occidentului de a-și apăra propriile valori”.

„În Europa de Est,” notează jurnalistul, „nu există miracole de iarnă. Pregătiți-vă pentru o pace — dar una care nu va fi plăcută.”