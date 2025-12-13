Breaking Pentagonul confirmă: doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși într-un atac comis în Siria

Doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși sâmbătă într-un atac comis în Siria, potrivit Departamentului Apărării.

Alte trei persoane au fost rănite în atac, a declarat Sean Parnell, purtătorul de cuvânt principal al Pentagonului, într-un comunicat publicat pe X.

„Atacul a avut loc în timp ce soldații desfășurau o confruntare cheie cu liderii. Misiunea lor era de sprijinire a operațiunilor anti-ISIS/antiteroriste în desfășurare în regiune”, a scris Parnell, adăugând că numele celor uciși nu sunt dezvăluite până la notificarea rudelor apropiate.

Secretarul Apărării Pete Hegseth a declarat că atacatorul a fost ucis de forțele partenere.

„Dacă vizați americani – oriunde în lume – trebuie să știți că Statele Unite vă vor vâna, vă vor găsi și vă vor ucide fără milă”, a scris el pe X.

Soldații americani au fost atacați în timpul unei patrule comune cu forțele siriene în centrul Siriei, potrivit CNN.

Traficul pe autostrada dintre Deir Ezzor și Damasc a fost oprit în urma incidentului, iar imaginile video au arătat avioane de luptă americane deasupra zonei.

„Elicopterele americane au intervenit pentru a evacua răniții la baza al-Tanf după incidentul armat”, a raportat agenția oficială de știri naționale SANA.