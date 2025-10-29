Situația din Pokrovsk „continuă să se deterioreze”. Rusia a trimis 11.000 de soldați pentru a încercui orașul

Infanteria rusă s-a infiltrat în număr mare în orașul important din punct de vedere logistic Pokrovsk din estul Ucrainei, provocând lupte stradale și amenințând să încercuiască forțele ucrainene, potrivit presei ucrainene și mărturilor soldaților de pe teren, relatează Kyiv Post.

Cel puțin 200 de soldați ruși înarmați cu puști automate, mitraliere și rachete portabile se mișcau liber în cartierele sudice ale orașului, lansând atacuri asupra forțelor ucrainene păstrează în mare controlul asupra cartierelor centrale și nordice, conform declarațiilor publice ale ofițerilor ucraineni pentru presa ucraineană, confirmate de surse militare și civile.

Situația este haotică - drone împânzesc cerul de deasupra orașului, iar prezența civililor ucraineni au complicat eforturile ucrainene de a localiza infiltrații ruși și a-i elimina, a declarat un ofițer din Brigada 68 Jaeger de Asalt, dislocată la Pokrovsk, într-un interviu acordat canalului de știri ucrainean Espresso, într-un interviu acordat marți seară.

„Da, de foarte multe ori ne confruntăm situații în care inamicul apare în Pokrovsk acolo unde nu ne așteptăm”, a declarat Veaceslav „Liuți”.

„Inamicul se dovedește a lua forma echipajelor de mortiere și piloții de drone. Armata este forțată să se angajeze în schimburi de focuri și să respingă aceste atacuri inamice. Acest lucru ne complică foarte mult munca. Totodată, inamicul se schimbă în haine civile, deghizându-se. Nu putem trage asupra civililor, însă există situații în care o persoană îmbrăcată în civil se angajează în schimburi de focuri și provoacă pagube pozițiilor noastre”, a spus el.

Conform ziarului Espresso și altor relatări din zona de luptă de la Pokrovsk, trupele rusești din oraș sunt pe jos și nu au vehicule pentru a se deplasa și aproviziona. Majoritatea infanteriștilor ruși au mers 10-15 kilometri de-a lungul liniilor ucrainene protejate de personal insuficient înainte de a ajunge districtul industrial sudic al orașului și a-și crea ascunzători în clădiri, a declarat ofițerul Veaceslav.

Surse civile și militare cu sediul în Pokrovsk, miercuri, au raportat schimburi de focuri și atacuri regulate de artilerie, survoluri regulate ale dronelor, precum și un atac rusesc cu o bombă cu planare asupra unui pod important, în apropierea gării.

Bloggerii ruși au publicat miercuri imagini cu un steag rusesc fluturând lângă un indicator care marchează limitele sudice ale orașului, iar unele grupuri de pe rețelele de socializare au raportat prezența infanteriei rusești acolo. Kyiv Post nu a putut confirma independent aceste rapoarte.

Vasil Pekhno, reporter militar ucrainean care citează contacte la sol în Pokrovsk și în rândul unităților de luptă din acest sector, într-un raport de situație de miercuri, a declarat: „Situația din Pokrovsk este critică. Piloții inamici de drone operează deja în limitele orașului... Dacă nu blocăm infiltrarea inamicului, vom pierde Pokrovsk, orașul vecin Mirnohrad și, dacă se întâmplă, vor fi pierderi mari de soldați”.

Grupul independent de analiză DeepState a confirmat miercuri controlul rusesc asupra districtelor sudice ale orașului Pokrovsk și doar controlul parțial al ucrainenilor asupra regiunilor centrale și nordice ale orașului. Graficele publicate de grup au arătat că forțele rusești, pe lângă infiltrarea în Pokrovsk, au avansat până în raza de acțiune a mitralierelor de pe ultimul drum de aprovizionare ce duce spre vest, punând practic orașul într-o situație de încercuire.

„Ocupanții au blocat ruta cheie între Pavlohrad și Pokrovsk”, au scris analiștii DeepState. „Situaţia din Pokrovsk este pe punctul de a fi critică şi continuă să se deterioreze până la punctul în care ar putea fi prea târziu pentru a mai face ceva”,

Purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene a recunoscut miercuri că situația actuală din Pokrovsk este periculoasă și a confirmat prezența trupelor rusești în Mîrnohrad, care amenință comunicațiile ucrainene.

„În prezent, inamicul a pătruns la periferia orașului Mirnohrad. Concomitent, folosește artilerie și sisteme fără pilot, precum și infanterie și mijloace tehnice. Prin urmare, devine foarte dificil acum”, a declarat Hrihory Shapoval, purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional „Est”, într-un comunicat. „Forțele noastre de apărare încearcă să-și mențină pozițiile, construiesc fortificații, dar situația este destul de dificilă.” Kyrylo Sazonov, ofițer în Brigada 41 Infanterie Mecanizată într-un raport de situație de luni privind luptele din sectorul Pokrovsk, a declarat că în oraș se poartă lupte de mare intensitate.

„Inamicul i-a transferat pe toți cei pe care i-a putut transfera din alte sectoare”, a scris Sazonov. „Nu sunt vești prea bune; inamicul s-a infiltrat în oraș și nu este vorba doar de două sau trei grupuri... Acum e un adevărat iad în Pokrovsk.” Sazonov a spus că infanteria rusă „este eliminată treptat”, adăugând: „Pentru această sarcină, au fost transferate în zonă unități de «forțe speciale» specializate în război urban... De fapt, acestea sunt bătălii urbane în toată regula.”

Colonelul Valentin Manko, șeful Forțelor de Infanterie de Asalt de elită ale Ucrainei, o ramură de servicii specializată în lupta urbană, a declarat într-un comunicat de duminică că Pokrovsk este actualmente „cel mai important sector și cel mai dificil” de pe întregul front, iar trupele sale desfășoară „operațiuni de curățare și securitate împotriva grupurilor de sabotaj inamice care s-au strecurat acolo... îi vom întâmpina pe fiecare stradă”.

Petro Kuzik, comandantul Brigăzii de Asalt a 4-a din cadrul Gărzii Naționale „Rubij”, a declarat marți, într-un interviu acordat Radio Liberty, că atacurile rusești din sectorul unității sale au provocat pierderi mari, aceștia petrecând zile întregi mergând pe teren monitorizat de drone ucrainene.

„Trupele rusești nu încearcă să ia cu asalt pozițiile fortificate în mod direct, ci să le ocolească prin livezi sau grădini dese și zone forestiere. Operează în grupuri de mai multe persoane, «strecurându-se» printre formațiunile de luptă și acumulându-se aproape de oraș”, a spus el.

Rușii au adus 11.000 de soldați pentru a încercui forțele ucrainene din Pokrovsk

În încercarea de a încercui oraşul Pokrovsk, rușii au adus noi trupe, și anume aproximativ 11.000 de militari, în jurul acestuia, potrivit Corpului 7 de reacţie rapidă al Forţelor aeropurtate ucrainene, citat de Unian.

„În ceea ce priveşte natura probabilă a acţiunilor inamice în aglomeraţia Pokrovsk, inamicul a mai adus aproximativ 11.000 de soldaţi pentru a-şi pune în aplicare planul de încercuire a aglomeraţiei Pokrovsk (oraşul şi împrejurimile). Grupurile inamice care s-au infiltrat în oraş vor încerca cel mai probabil să avanseze la nord-vest şi la nord de Pokrovsk”, se arată în comunicatul unităţii ucrainene, potrivit Agerpres.

În zona de responsabilitate a Corpului 7 al Forţelor ucrainene de asalt din sectorul respectiv, inamicul a acumulat aproximativ 27.000 de soldaţi, aproximativ 100 de tancuri, circa 260 de vehicule blindate de luptă şi până la 160 de tunuri şi mortiere.

Bloggeri militari ruşi, citaţi de Reuters, au anunțat că oraşul - un important nod rutier şi feroviar în regiunea Doneţk - ar fi încercuit aproape în totalitate.

„Sunt lupte aprige în oraş şi la căile de acces către oraş... Logistica este dificilă. Dar trebuie să continuăm să-i distrugem pe ocupanţi”, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski. Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, îi raportase duminică lui Putin că Rusia a blocat un număr mare de soldaţi ucraineni în zonă. Bloggerii ruşi susţin că Kievul şi-ar fi retras unităţile de top din acest sector.

Pokrovsk se află pe o rută-cheie care a fost utilizată de armata ucraineană pentru aprovizionare.

Capturarea oraşului Pokrovsk, supranumit „poarta spre Doneţk” de către media ruse, şi a Konstantinivka, localitate situată mai la nord-est de acesta, pe care trupele ruse încearcă de asemenea să o încercuiască, ar oferi Moscovei posibilitatea de a se îndrepta spre nord, spre cele mai mari două oraşe rămase sub controlul Ucrainei în Doneţk - Kramatorsk şi Sloviansk.

De asemenea, ocuparea Pokrovsk ar permite Moscovei să perturbe şi mai mult liniile de aprovizionare ucrainene de-a lungul frontului de est şi să-şi intensifice campania de lungă durată pentru a captura Ceasiv Iar, care se află pe un teren mai înalt, oferind un potenţial control asupra unei zone mai extinse.

Capturarea acestuia ar oferi Rusiei mai multe opţiuni de a ataca regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, mai la vest, care nu este una dintre zonele revendicate de Moscova, deşi spune că şi-a stabilit un mic avanpost acolo.