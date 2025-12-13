search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
O navă comercială turcească, atacată de o dronă rusească în Marea Neagră. Nu s-au înregistrat victime

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după un atac aerian rusesc care a avariat o altă navă turcă.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Marina ucraineană a transmis într-un comunicat că nava „VIVA”, sub pavilion turc, lovită sâmbătă transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt.

Nu s-au înregistrat victime în rândul celor 11 marinari aflaţi la bord şi cargoul şi-a putut continua deplasarea, scrie Agerpres.

În acelaşi comunicat se mai menţionează că nava a fost lovită în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Ucrainei, dar în afara razei de acţiune a apărării antiaeriene ucrainene.

După ce s-a întâlnit cu omologul său rus Vladimir Putin în Turkmenistan, președintele turc Recep Tayyip Erdogan  a subliniat că „Marea Neagră nu ar trebui considerată o zonă de confruntare.”

„Toată lumea are nevoie de o navigație sigură în Marea Neagră”, le-a declarat Erdogan jurnaliștilor la bordul avionului prezidențial.

Vineri, Rusia a atacat două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, inclusiv o navă ce transporta provizii alimentare, au declarat oficiali ucraineni şi un armator, la câteva zile după ce Moscova a ameninţat că va izola Ucraina de ieşirea la mare.

Ministerul de Externe al Turciei a confirmat pagubele din portul Cernomorsk, adăugând că nu au fost raportate victime printre cetățenii turci.

„Reiterăm necesitatea unui acord prin care, pentru a preveni escaladarea conflictului în Marea Neagră, să fie suspendate atacurile care vizează siguranța navigației, precum și infrastructura energetică și portuară a părților”, se arată în declarația ministerului.

Turcia a avertizat în ultimele săptămâni în legătură cu o „escaladare îngrijorătoare” în Marea Neagră, după ce Ucraina a revendicat atacuri cu drone împotriva unor petroliere având legătură cu Rusia.

