Aproximativ 100.000 de ucraineni buni de luptă au fugit în Polonia, în ultimele două luni, ca să scape de război

Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au plecat din țară în ultimele două luni, după ce președintele Volodimir Zelenski a relaxat regulile pentru a permite tinerilor să părăsească țara.

Poliția de frontieră din Polonia a declarat că 99.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au trecut granița din luna august și până acum.

Noile reguli înseamnă că bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani nu mai au interdicție să părăsească Ucraina. Anterior, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani erau obligați prin lege să rămână în țară de la începutul războiului, scrie Daily Mail.

Legea marțială a fost introdusă pentru a se asigura că armata dispune de suficient personal pentru a apăra țara împotriva atacului Rusiei.

Valul de migrație către Polonia reprezintă o creștere semnificativă față de cei 45.300 de refugiați care au intrat în Polonia în prima jumătate a anului, înainte de luna august.

Mulți dintre ei continuă să se îndrepte către Germania, punând presiune pe cancelarul Friedrich Merz să reducă sprijinul acordat refugiaților.

Politica anterioară includea bărbații care sunt scutiți de recrutare din cauza problemelor medicale, a dizabilităților și a faptului că sunt îngrijitori principali pentru un membru vulnerabil al familiei.

Vârsta de recrutare în Ucraina este în prezent între 25 și 60 de ani, fiind redusă de la 27 de ani, în aprilie 2024.

Kievul păstrează secretul asupra numărului oficial de victime, dar estimările oficialilor americani variază între 60.000 și 100.000 de soldați uciși din 2022.

Ucraina se străduiește să-și înlocuiască trupele, în timp ce războiul se află în al treilea an.

Pentru a pune lucrurile în perspectivă, întreaga armată britanică are 70.000 de soldați.

Noua politică a fost introdusă în parte pentru a descuraja familiile să-și trimită băieții adolescenți în străinătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Kievul speră că, acordând tinerilor mai multă libertate, aceștia se vor întoarce și se vor înrola voluntari pentru a lupta pentru țara lor mai târziu, în cadrul efortului de război.

Cu toate acestea, tinerii ucraineni fug în Europa într-un moment în care tensiunile legate de migrație sunt ridicate.

Germania, cunoscută pentru regulile sale relaxate în materie de imigrație, este supusă presiunilor de a lua măsuri împotriva numărului crescând de ucraineni.

Numărul bărbaților ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani care sosesc în fiecare săptămână a crescut de la 19 la peste 1.000 până la jumătatea lunii septembrie.

Până în octombrie, acesta a crescut la între 1.400 și 1.800 pe săptămână, a raportat BR24, un canal de știri bavarez.

Extrema dreaptă a cerut Berlinului să suspende plățile de ajutor pentru refugiații ucraineni și să oprească sprijinul militar pentru Zelenski.

Jurgen Hardt, șeful politicii externe al partidului de dreapta CDU, a declarat pentru Politico: „Nu avem niciun interes ca tinerii ucraineni să-și petreacă timpul în Germania în loc să-și apere țara. Ucraina ia propriile decizii, dar recenta modificare a legii a dus la o tendință de emigrare pe care trebuie să o abordăm”.