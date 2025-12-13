Foto Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord. Când se deschide circulației

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a oferit sâmbătă, 13 decembrie, actualizări cu privire la stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, a cărui execuție a început în martie 2025.

Traseul Lotului 1 Nord este situat între A1 și DN1, pe segmentul Dragomirești–Corbeanca, are o lungime de 17,5 km și traversează județul Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și județul Giurgiu (Joița și Săbăreni).

Momentan, transmite Scrioșteanu, a fost finalizată reprofilarea albiei râului Colentina.

Alte lucrări efectuate la corpul autostrăzii

Lucrări pe corpul autostrăzii

Stabilizare teren de fundare: 94% realizat;

Umpluturi terasament: 57% realizat;

A fost demarată umplutura din balast în spatele culeelor;

Strat de formă: 60% executat;

Fundație din balast: 31% realizat;

Strat din balast stabilizat cu liant: 7% realizat;

A fost demarată așternerea mixturii asfaltice (bază AB22.4 50/70);

Podețe casetate: 92% executat;

Podețe tubulare: 93% realizat;

De asemenea, au început lucrările la parcarea de scurtă durată km 14+500 (decapare finalizată și stabilizare teren de fundare).

Secretarul de stat precizează că au fost demarate lucrările de instalare a sistemului de iluminat pentru parcarea km 14+500 și nodurile rutiere; la DN7 au început montarea tuburilor de protecție, a cablurilor de energie și a stâlpilor de iluminat cu fundații.

Sunt în curs de execuție și 63 de relocări de utilități.

Lucrări la structuri

Pasaj peste CF 101 București–Pitești și DN7 (733 m) : 95% din piloții forați realizați; 22 din 40 de radiere și 16 din 40 de elevații finalizate; au fost livrate 70 de grinzi prefabricate din beton, urmând montarea acestora în perioada 15–17 decembrie 2025.

: 95% din piloții forați realizați; 22 din 40 de radiere și 16 din 40 de elevații finalizate; au fost livrate 70 de grinzi prefabricate din beton, urmând montarea acestora în perioada 15–17 decembrie 2025. Pasaj peste râul Colentina, CF 300 București–Ploiești și CF Mogoșoaia–Buftea (17 deschideri, 650 m ): piloții forați sunt realizați integral. Din totalul lucrărilor, 13 din 17 radiere și 22 din 34 de elevații sunt finalizate. Au început lucrările la grinzile de rezemare și la cuzineți. Până în prezent, au fost montate 60 din cele 180 de grinzi, iar din 11 decembrie 2025 a început instalarea altor 48 de grinzi.

): piloții forați sunt realizați integral. Din totalul lucrărilor, 13 din 17 radiere și 22 din 34 de elevații sunt finalizate. Au început lucrările la grinzile de rezemare și la cuzineți. Până în prezent, au fost montate 60 din cele 180 de grinzi, iar din 11 decembrie 2025 a început instalarea altor 48 de grinzi. Pasaj pe DN1A peste autostradă, km 12+130 (40 m) : piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cele 12 grinzi prefabricate și predalele au fost montate, iar în prezent se desfășoară lucrările de armare și cofrare a plăcii suprastructurii.

: piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cele 12 grinzi prefabricate și predalele au fost montate, iar în prezent se desfășoară lucrările de armare și cofrare a plăcii suprastructurii. Pasaj pe drum de exploatare peste autostradă, km 18+303 (41 m) : piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cuzineții sunt realizați; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc).

: piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cuzineții sunt realizați; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc). Pasaj pe drum de exploatare peste autostradă, km 19+595 (41 m) : piloții forați sunt finalizați; radierele și elevațiile sunt în lucru; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc).

: piloții forați sunt finalizați; radierele și elevațiile sunt în lucru; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc). Pod peste râul Bâldana, km 4+024 (53 m): piloții forați sunt finalizați.

Pod peste râul Dâmbovița, km 2+999 (53 m): 80% din piloții forați sunt realizați, lucrările continuă.

„În șantier sunt mobilizați 764 de muncitori și 266 de utilaje, fără a include cele 190 de camioane de transport materiale”, explică Scrioșteanu.

Deschiderea traficului Lotul va fi dat în trafic în două etape: