search
Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord. Când se deschide circulației

0
0
Publicat:

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a oferit sâmbătă, 13 decembrie, actualizări cu privire la stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, a cărui execuție a început în martie 2025.

Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu

Traseul Lotului 1 Nord este situat între A1 și DN1, pe segmentul Dragomirești–Corbeanca, are o lungime de 17,5 km și traversează județul Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și județul Giurgiu (Joița și Săbăreni).

Momentan, transmite Scrioșteanu, a fost finalizată reprofilarea albiei râului Colentina.

Alte lucrări efectuate la corpul autostrăzii

Lucrări pe corpul autostrăzii

  • Stabilizare teren de fundare: 94% realizat;
  • Umpluturi terasament: 57% realizat;
  • A fost demarată umplutura din balast în spatele culeelor;
  • Strat de formă: 60% executat;
  • Fundație din balast: 31% realizat;
  • Strat din balast stabilizat cu liant: 7% realizat;
  • A fost demarată așternerea mixturii asfaltice (bază AB22.4 50/70);
  • Podețe casetate: 92% executat;
  • Podețe tubulare: 93% realizat;

De asemenea, au început lucrările la parcarea de scurtă durată km 14+500 (decapare finalizată și stabilizare teren de fundare).

Secretarul de stat precizează că au fost demarate lucrările de instalare a sistemului de iluminat pentru parcarea km 14+500 și nodurile rutiere; la DN7 au început montarea tuburilor de protecție, a cablurilor de energie și a stâlpilor de iluminat cu fundații.

Sunt în curs de execuție și 63 de relocări de utilități.

Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Imaginea 1/7: Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu
Lucrări la lotul 1 din A0/FOTO: Ionel Scrioșteanu

Lucrări la structuri

  • Pasaj peste CF 101 București–Pitești și DN7 (733 m): 95% din piloții forați realizați; 22 din 40 de radiere și 16 din 40 de elevații finalizate; au fost livrate 70 de grinzi prefabricate din beton, urmând montarea acestora în perioada 15–17 decembrie 2025.
  • Pasaj peste râul Colentina, CF 300 București–Ploiești și CF Mogoșoaia–Buftea (17 deschideri, 650 m): piloții forați sunt realizați integral. Din totalul lucrărilor, 13 din 17 radiere și 22 din 34 de elevații sunt finalizate. Au început lucrările la grinzile de rezemare și la cuzineți. Până în prezent, au fost montate 60 din cele 180 de grinzi, iar din 11 decembrie 2025 a început instalarea altor 48 de grinzi.
  • Pasaj pe DN1A peste autostradă, km 12+130 (40 m): piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cele 12 grinzi prefabricate și predalele au fost montate, iar în prezent se desfășoară lucrările de armare și cofrare a plăcii suprastructurii.
  • Pasaj pe drum de exploatare peste autostradă, km 18+303 (41 m): piloții forați, radierele și elevațiile sunt finalizate; cuzineții sunt realizați; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc).
  • Pasaj pe drum de exploatare peste autostradă, km 19+595 (41 m): piloții forați sunt finalizați; radierele și elevațiile sunt în lucru; grinzile vor fi instalate la data de 13 decembrie 2025 (grinzi mixte cu talpa inferioară metalică protejată cu zinc).
  • Pod peste râul Bâldana, km 4+024 (53 m): piloții forați sunt finalizați.
  • Pod peste râul Dâmbovița, km 2+999 (53 m): 80% din piloții forați sunt realizați, lucrările continuă.

„În șantier sunt mobilizați 764 de muncitori și 266 de utilaje, fără a include cele 190 de camioane de transport materiale”, explică Scrioșteanu.

Deschiderea traficului Lotul va fi dat în trafic în două etape:

  • tronsonul DN1 – DN1A, în prima parte a anului viitor, înainte de termenul contractual;
  • tronsonul DN1A – DN7 – A1, în toamna anului viitor, în termenul contractual.
Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Bomba finalului de an! Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Bani mai mulți decât aici”
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Prima ipoteză în cazul contaminării la Spitalul de Copii din Iaşi. Cum ar fi ajuns bacteria Piocianic în apă
observatornews.ro
image
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
cancan.ro
image
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
prosport.ro
image
Locul din bucătărie în care este așezat frigiderul poate influența consumul de energie. Unde ar trebui amplasat
playtech.ro
image
Olaru, Târnovanu și Șut au intrat în direct pe internet din vestiarul FCSB! Imaginile au devenit virale. Video
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Înainte de a muri, fosta ministră fusese internată în spital cu urme de lovituri
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică