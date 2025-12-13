Video A patra zi de proteste pentru Justiție în București, în marile orașe și în Diaspora: „Voi schimbați complete ca pe șosete”

Noi proteste au fost organizate sâmbătă seara în București, în marile orașe ale țării, dar și în Diaspora, oamenii ieșind în stradă pentru a-și arăta revolta față de modul în care este condusă și organizată Justiția din România. Protestele au început după dezvăluirile din documentarul „Justiție capturată”, realizat de Recorder.

→ Imaginea 1/4: A patra seara de proteste pentru Justiție in București FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Peste o mie de oameni s-au strâns în Piața Victoriei din București. Alte sute sunt în piețele din marile orașe precum Timișoara, Iași, Craiova, Cluj-Napoca și Galați. Printre protestatarii din Piața Victoriei se află și artistul Tudor Chirilă, care a transmis live pe Facebook din mijlocul manifestanților.

Protestatarii scandează lozinci precum: „Demisia, Savonea!”, „Lia, te așteaptă pușcăria”, „CSM, cuib de vipere”, „Justiție, nu corupție!” și „Voi schimbați complete, ca pe șosete”.

În centrul orașului Galați s-a strigat „CSM, cuib de vipere” și „Lia, te așteaptă pușcăria”.

La proteste participă și judecătoarea Sorina Marinaş. Ea este judecătoare la Secţia Penală de la Curtea de Apel Craiova și a anunţat încă de vineri că va protesta sâmbătă, în faţa judecătoriei Craiova, cu mesajul „aşa nu se mai poate”.

Judecătoarea este conştientă că gestul său poate însemna sfârşitul carierei de magistrat.

„Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, judecător penalist, voi face asta, deși îmi tremură mâinile și știu că poate însemna finalul carierei mele. Cariera mea s-a dezvoltat exclusiv pe bază de INM si examene. Eu n-am promovat pe interviuri. Am fost numită judecător la 26 ani, azi am 40. Gestul meu e manifest de solidaritate și e suficient justificat de evenimentele actuale. Am rugămintea, dacă vă alăturați, să avem un manifest decent, apolitic, pașnic”, a explicat judecătoarea pe Facebook.

Ce vor protestatarii

Organizatorii protestelor cer măsuri rapide pentru a se asigura independența justiției și implicit pentru a fi reduse efectele corupției.

„Ce se întâmplă în Justiție ne afectează pe toți. Așa cum și corupția ne afectează viața în fiecare zi”, au scris organizatorii protestelor pe rețelele de socializare.

Proteste au început miercuri. Mii de oameni s-au strâns la demonstrațiile din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

Acuzații grave la adresa organizatorilor protestelor în justiție

Un tânăr antreprenor din Cluj, care activează în domeniul IT, acuză unul dintre presupușii membri ai ONG-ului care organizează astfel de manifestații că i-a sugerat să mintă public.

În opinia lui Ștefan Deleanu, unul dintre cei care participă la proteste nu ar cunoaște exact care sunt de fapt problemele în justiție, și s-ar lăsa manipulați.

„Un om din echipa extinsă Declic mi-a sugerat PUBLIC să mint prin postările mele pentru a le ajuta demersurile. Denunț public aceste solicitări. Astăzi, am fost abordat de un membru din echipa extinsă Declic, întâi prin replici la o postare în care aduc în vederea publicului ieșirile publice ale doamnei Panioglu (importante pentru a reliefa credibilitatea să că martor) în contextul reportajului Recorder, iar apoi prin sugestii PUBLICE de a minți oamenii care au încredere în ce postez. Am încercat în conflictul între societatea civilă și CSM / ICCJ să fiu moderat și corect – să lupt pentru adevăr, cu încrederea că doar acesta poate precedă soluțiile efectiv”, a postat Ștefan Deleanu, pe Facebook.