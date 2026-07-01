Ucraina își transformă granița cu Belarus într-o fortăreață. Tranșee, „dinți de dragon” și păduri transformate în capcane împotriva unei noi invazii

La mai bine de trei ani de la începutul invaziei ruse, Ucraina continuă să își consolideze frontiera de nord, pregătindu-se pentru orice posibil scenariu. În regiunea Cernihiv, aflată la granița cu Belarus, autoritățile au extins masiv sistemele de apărare, transformând pădurile și zonele mlăștinoase într-o linie complexă de fortificații menită să încetinească sau să oprească o eventuală ofensivă.

Potrivit unui reportaj realizat de Ukrinform la fața locului, infrastructura defensivă construită de Ucraina s-a extins cu aproximativ 500% față de perioada imediat următoare eliberării regiunii în 2022, când trupele ruse s-au retras din nordul țării.

Comandantul unui sector al Poliției de Frontieră ucrainene, Evghen, cunoscut sub indicativul „Nissan”, spune că sistemul de apărare îmbină obstacole artificiale și elemente naturale ale terenului.

„Folosim natura ca aliat. Copacii sunt tăiați astfel încât să cadă într-un anumit unghi și să rămână suspendați, blocând înaintarea vehiculelor și a infanteriei”, a explicat acesta.

„Dinții de dragon”, una dintre principalele bariere împotriva blindatelor

Printre cele mai vizibile elemente ale sistemului defensiv se numără așa-numiții „dinți de dragon” – blocuri masive din beton, cu o greutate de aproximativ 1,5 tone, amplasate pe direcțiile considerate favorabile înaintării vehiculelor blindate.

În spatele acestora au fost săpate șanțuri antitanc adânci, cu pereți aproape verticali, realizate după săptămâni de lucrări în teren dificil, mlăștinos.

O mare parte a fortificațiilor rămâne însă aproape invizibilă. Între copaci sunt întinse fire metalice rezistente, greu de observat, iar gardurile din sârmă ghimpată de tip „Egoza” formează obstacole continue menite să încetinească atât infanteria, cât și vehiculele militare.

Relieful joacă, la rândul său, un rol important. Pădurile dense reduc eficiența recunoașterii aeriene, iar terenurile mlăștinoase îngreunează deplasarea tehnicii grele.

Fortificațiile sunt construite fără întrerupere din 2022

Potrivit comandantului ucrainean, lucrările nu s-au oprit niciodată după retragerea trupelor ruse din regiunea Cernihiv.

„Construirea infrastructurii inginerești continuă permanent. Față de primele luni după eliberare, volumul lucrărilor a crescut cu aproximativ 500%. Vorbim despre un sistem defensiv în mai multe linii, care se întinde pe kilometri întregi de-a lungul frontierelor terestre”, a declarat acesta.

În fiecare zi sunt săpați noi kilometri de șanțuri și instalate noi bariere.

Potrivit estimărilor prezentate de Ukrinform, un excavator poate realiza aproximativ 200 de metri de șanț antitanc într-o singură zi, iar o echipă de zece militari poate monta aproape un kilometru de sârmă ghimpată „Egoza” în aproximativ patru ore. În medie, o unitate poate construi zilnic circa 500 de metri de obstacole defensive complete.

Comunitățile locale contribuie la apărarea frontierei

Autoritățile locale și locuitorii din zonă participă activ la consolidarea graniței, oferind utilaje, sprijin logistic și informații.

„Nu putem supraveghea totul singuri. Localnicii sunt ochii și urechile noastre. Dacă observă persoane necunoscute sau vehicule suspecte, ne anunță imediat”, spune comandantul.

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Cea mai mare provocare nu este însă lipsa resurselor, ci condițiile meteorologice. Iarna, când temperaturile coboară până la minus 30 de grade, lucrările devin extrem de dificile, în timp ce vara construcția fortificațiilor se desfășoară în condiții mult mai favorabile.

Obstacolele sunt concepute pentru a încetini atacul

Militarii ucraineni subliniază că fortificațiile nu sunt construite pentru a opri definitiv o ofensivă, ci pentru a câștiga timp.

Strategia urmărește trei obiective: întârzierea înaintării, încetinirea forțelor inamice și distrugerea acestora prin lovituri de artilerie sau alte mijloace de foc.

„Dacă inamicul este obligat să se oprească și pierde timp, acel timp lucrează în favoarea noastră”, afirmă comandantul.

El explică faptul că firele metalice ascunse pot imobiliza chiar și tancurile, înfășurându-se pe șenile și blocând mecanismele de rulare.

Supraveghere permanentă la granița cu Belarus

Potrivit oficialului ucrainean, principala amenințare aeriană în această zonă nu o reprezintă dronele FPV folosite pe linia frontului, ci dronele de tip Shahed și Gerbera, utilizate atât pentru atac, cât și pentru recunoaștere.

Atât Ucraina, cât și Belarus monitorizează permanent activitatea de la frontieră prin camere de supraveghere și drone de recunoaștere.

„Ambele părți se urmăresc reciproc”, spune comandantul, descriind o situație tensionată, aflată între pace și conflict deschis.

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În prezent, autoritățile ucrainene afirmă că nu există indicii privind concentrarea unor grupări de atac pe teritoriul Belarusului și nici provocări recente la frontieră.

Totuși, oficialii subliniază că situația se poate schimba rapid și că Rusia continuă să exercite presiuni asupra regimului de la Minsk pentru a permite folosirea teritoriului belarus în operațiuni militare împotriva Ucrainei.

„Am învățat toate lecțiile din 2022. Nu va mai exista efectul de surpriză de atunci”, a declarat comandantul.

Tendință regională de consolidare a frontierelor

Fortificarea granițelor nu este o măsură exclusiv ucraineană.

În ultimele luni, Letonia și Estonia au început, la rândul lor, instalarea de bariere antitanc de tip „dinți de dragon” de-a lungul frontierelor cu Rusia, în cadrul proiectului comun Baltic Defence Line.

În același timp, Estonia a amplasat primele adăposturi publice modulare din beton armat la Tallinn, pe fondul intensificării incidentelor provocate de drone rusești în apropierea spațiului aerian NATO.