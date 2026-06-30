Raport alarmant despre armata rusă. Recruții ar avea o speranță de viață de doar câteva zeci de minute pe front

Războiul declanșat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, continuă să producă pierderi uriașe pentru armata rusă, iar noile tehnologii folosite pe front au redus dramatic șansele de supraviețuire ale militarilor nou trimiși în luptă, susține istoricul britanic Peter Frankopan.

Într-o analiză publicată de Foreign Policy și citată de Metro, profesorul de istorie globală de la Universitatea Oxford afirmă că un recrut rus poate fi ucis sau rănit grav la doar aproximativ 20 de minute după ce ajunge pe linia frontului.

Potrivit lui Frankopan, raportul pierderilor este în prezent de opt militari ruși uciși sau răniți grav pentru fiecare militar ucrainean. El susține că peste 30.000 de soldați ruși și-au pierdut viața numai în acest an.

Istoricul explică faptul că rata ridicată a victimelor este determinată în mare parte de utilizarea intensivă a dronelor și de schimbarea tacticilor de luptă.

În același timp, bloggeri militari ruși citați în analiză susțin că un militar recrutat rezistă, în medie, între 10 zile și trei săptămâni din momentul în care ajunge în centrul de instrucție până la moarte sau rănirea gravă.

Pentru a compensa pierderile, autoritățile ruse oferă stimulente financiare importante celor care semnează contracte cu armata. Potrivit articolului, bonusurile pot ajunge la aproximativ 60.000 de lire sterline, iar recruții pot beneficia și de ștergerea unor datorii în valoare de până la 105.000 de lire sterline.

Presa de stat rusă a relatat că aproximativ 420.000 de persoane au semnat contracte militare pe durata unui an.

Analiza mai arată că atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse încep să producă efecte vizibile asupra economiei. Dronele lansate de Ucraina au vizat în repetate rânduri rafinării și alte obiective energetice, contribuind la apariția penuriei de carburanți în unele regiuni.

Chiar Vladimir Putin a recunoscut recent existența unor probleme de aprovizionare și a declarat că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea restricționării exporturilor de motorină pentru a stabiliza piața internă.

Peter Frankopan susține că efectele războiului sunt resimțite tot mai puternic și în interiorul Rusiei, unde nemulțumirea față de conducerea de la Kremlin ar fi în creștere.

El citează declarații ale unor oameni de afaceri ruși, publicate anterior de The Guardian, potrivit cărora există o „dezamăgire profundă” față de modul în care este condusă țara și sentimentul că „se apropie o catastrofă”.

În analiza sa, istoricul compară situația actuală a lui Vladimir Putin cu cea a țarului Nicolae al II-lea al Rusiei, înlăturat de la putere în 1917, după Primul Război Mondial.

Frankopan consideră că liderul de la Kremlin a făcut mai multe greșeli strategice, inclusiv prin implicarea directă în coordonarea războiului, și apreciază că acesta va încerca să rămână la putere cu orice preț, deoarece o eventuală înlăturare ar putea avea consecințe grave pentru el.