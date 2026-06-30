search
Marți, 30 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Raport alarmant despre armata rusă. Recruții ar avea o speranță de viață de doar câteva zeci de minute pe front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Războiul declanșat de președintele Rusiei, Vladimir Putin, continuă să producă pierderi uriașe pentru armata rusă, iar noile tehnologii folosite pe front au redus dramatic șansele de supraviețuire ale militarilor nou trimiși în luptă, susține istoricul britanic Peter Frankopan.

Pierderile armatei ruse cresc dramatic. FOTO: Profimedia
Pierderile armatei ruse cresc dramatic. FOTO: Profimedia

Într-o analiză publicată de Foreign Policy și citată de Metro, profesorul de istorie globală de la Universitatea Oxford afirmă că un recrut rus poate fi ucis sau rănit grav la doar aproximativ 20 de minute după ce ajunge pe linia frontului.

Potrivit lui Frankopan, raportul pierderilor este în prezent de opt militari ruși uciși sau răniți grav pentru fiecare militar ucrainean. El susține că peste 30.000 de soldați ruși și-au pierdut viața numai în acest an.

Istoricul explică faptul că rata ridicată a victimelor este determinată în mare parte de utilizarea intensivă a dronelor și de schimbarea tacticilor de luptă.

În același timp, bloggeri militari ruși citați în analiză susțin că un militar recrutat rezistă, în medie, între 10 zile și trei săptămâni din momentul în care ajunge în centrul de instrucție până la moarte sau rănirea gravă.

Pentru a compensa pierderile, autoritățile ruse oferă stimulente financiare importante celor care semnează contracte cu armata. Potrivit articolului, bonusurile pot ajunge la aproximativ 60.000 de lire sterline, iar recruții pot beneficia și de ștergerea unor datorii în valoare de până la 105.000 de lire sterline.

Presa de stat rusă a relatat că aproximativ 420.000 de persoane au semnat contracte militare pe durata unui an.

Analiza mai arată că atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse încep să producă efecte vizibile asupra economiei. Dronele lansate de Ucraina au vizat în repetate rânduri rafinării și alte obiective energetice, contribuind la apariția penuriei de carburanți în unele regiuni.

Chiar Vladimir Putin a recunoscut recent existența unor probleme de aprovizionare și a declarat că autoritățile analizează inclusiv posibilitatea restricționării exporturilor de motorină pentru a stabiliza piața internă.

Peter Frankopan susține că efectele războiului sunt resimțite tot mai puternic și în interiorul Rusiei, unde nemulțumirea față de conducerea de la Kremlin ar fi în creștere.

El citează declarații ale unor oameni de afaceri ruși, publicate anterior de The Guardian, potrivit cărora există o „dezamăgire profundă” față de modul în care este condusă țara și sentimentul că „se apropie o catastrofă”.

În analiza sa, istoricul compară situația actuală a lui Vladimir Putin cu cea a țarului Nicolae al II-lea al Rusiei, înlăturat de la putere în 1917, după Primul Război Mondial.

Frankopan consideră că liderul de la Kremlin a făcut mai multe greșeli strategice, inclusiv prin implicarea directă în coordonarea războiului, și apreciază că acesta va încerca să rămână la putere cu orice preț, deoarece o eventuală înlăturare ar putea avea consecințe grave pentru el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Câte minute rezistă rușii pe linia frontului: „Situația este de așa natură încât în toamnă va fi fie pace, fie mobilizare”
digi24.ro
image
O cupolă de foc s-a așezat peste România și pârjolește țara. Este atât de puternică încât nu lasă nici norii să intre
stirileprotv.ro
image
Detalii exclusive din dosarul fiului judecătoarei din Pitești arestat pentru trafic de droguri. Cum l-au păcălit anchetatorii să-și dezvăluie locația prin video-call: „Fă stânga și mergi până în capăt!”
gandul.ro
image
Cât reziști sub dărâmături după un cutremur. Primele 24 de ore fac diferența între viață și moarte
mediafax.ro
image
Câți bani face, de fapt, Răzvan Lucescu la arabi: pe ce loc este în top 3 antrenori români. Olăroiu și Chivu, sume colosale
fanatik.ro
image
Raport al Avocatului Poporului despre Spitalul de Psihiatrie Voila: Pacienți legați cu orele, saloane folosite ca și celule de detenție, tragedia de la „Supraveghere”
libertatea.ro
image
O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată
digi24.ro
image
Ce spune Serena Williams despre imaginile surprinse la Wimbledon cu ea și Dimitrov
gsp.ro
image
Ronald Koeman n-a mai putut, după ce Olanda a fost eliminată de Maroc la CM 2026: "Puțin îmi pasă!"
digisport.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire sinceră despre viața sa amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Viața m-a frânt. Mă gândesc că trebuie să trăiesc din nou”
click.ro
image
O pasarelă s-a rupt chiar la inaugurarea Portului Turistic Călărași. Doi adulți și cinci copii au fost răniți
antena3.ro
image
Încă o multinaţională taie în carne vie şi dă afară 9.000 de angajaţi, inclusiv în România. Anunţul a venit luni
zf.ro
image
ANM extinde Codul roșu de caniculă în aproape toată ţara. Temperaturi de până la 41 de grade
observatornews.ro
image
Ce s-a întâmplat cu fetița de 7 ani care s-a stins la o piscină celebră din București? Părinții se aflau la masă și au aflat târziu de tragedie🥺
cancan.ro
image
Senatul adoptă legea care poate crește pensiile unor români. 3 metode prin care ai bani mai mulți la bătrânețe
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
prosport.ro
image
Ce s-ar întâmpla dacă ROMATSA și-ar suspenda activitatea. CSAT vorbește despre riscuri pentru întreaga țară, cum ar putea fi influențate zborurile și transporturile
playtech.ro
image
Diana Munteanu a pierdut pariul pus cu Dan Alexa. Ce a trebuit să facă vedeta de la Antena 1
fanatik.ro
image
O familie de americani a părăsit SUA și a cumpărat o casă cu 11.500 de euro în Europa: „Am găsit un mod de viață diferit”
ziare.com
image
Zlatan Ibrahimovic ”l-a făcut praf”, după eliminarea de la Cupa Mondială: ”Mă enervează! E vina lui”
digisport.ro
image
Cel mai bun ceai pentru persoanele cu probleme arteriale. Sfaturile unui specialist despre cum poți să incluzi băutura în dieta ta zilnică
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Bomba zilei! Cine va fi noul premier al României
romaniatv.net
image
Patriarhul Daniel, propus premier. Se dorește numirea Guvernului Reconstrucției Naționale
mediaflux.ro
image
Cum se îmbogățește David Beckham datorită pauzelor de hidratare de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
VIDEO | Călin Georgescu, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu. S-au certat în direct Realitatea PLUS, cu acuzații de lipsă de caracter: „Nu mai susțineți o marionetă!”
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”
click.ro
image
Ce note a obținut Marian Godină la BAC? Polițistul nu se aștepta să promoveze examenele: „Eram pasibil de a rămâne corigent”
click.ro
image
Angelina Jolie, mărturisire șocantă despre viața ei amoroasă: „Nu am mai ieșit la întâlniri de când am divorțat”
click.ro
Alina și Nicolae ai României foto exclusive OK! Magazine DSC 2486 instalatie 2 (4) jpg
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina
okmagazine.ro
people silhouette touching moon (1) jpg
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?
clickpentrufemei.ro
Via Appia, unul dintre cele mai vechi și mai importante drumuri strategice ale Imperiului Roman (© Livioandronico2013 / Wikimedia Commons)
Cum au construit romanii drumuri atât de drepte?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Ioana Ginghină despre aspectul Loredanei Groza: are sau nu are operații estetice? „În realitate e...”
image
Tavi Clonda a cerut ajutorul Poliției. Soțul Gabrielei Cristea a fost șantajat: „Vedeai dovezile clare și palpabile”

OK! Magazine

image
Schimbare HOT de look pentru Nicolae al României. Prințul e de nerecunoscut în pozele de vacanță alături de soția lui, Alina

Click! Pentru femei

image
Ce trebuie să știe fiecare nativ din zodiac despre energia intensă a Lunii pline în Capricorn?

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte