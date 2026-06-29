ARES, noua legătură discretă pe care Kievul și-a construit-o cu NATO

Consiliul Militar de Experți ARES, creat de Statul Major al Ucrainei în primăvara acestui an, este prezentat oficial drept un organism consultativ. În practică însă, el pare să îndeplinească un rol mai amplu: oferă Kievului acces direct la cercurile militare și politice din statele aliate, în timp ce partenerii occidentali beneficiază de experiența acumulată de armata ucraineană în războiul aflat în desfășurare.

La mijlocul lunii aprilie, Statul Major al Ucrainei a anunțat înființarea unui consiliu format din generali NATO retrași din activitate, însărcinați să ofere consiliere comandantului-șef al forțelor armate, generalul Oleksandr Sîrski.

Componența grupului a atras imediat atenția. Printre membri se numără fostul comandant adjunct suprem al forțelor aliate NATO în Europa, Sir Richard Shirreff, fostul director al CIA David Petraeus, fostul comandant adjunct pentru transformare al NATO, amiralul Manfred Nielson, precum și alți foști înalți oficiali militari din Canada, Norvegia, Slovacia, Regatul Unit și Statele Unite.

În multe capitale occidentale, inițiativa a fost privită inițial ca un gest simbolic de sprijin politic. Reacția rapidă a Moscovei a sugerat însă că autoritățile ruse au interpretat-o diferit.

La doar nouă zile după anunț, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat public înființarea consiliului în cadrul briefingului săptămânal. Frecvența și nivelul reacției au fost considerate de unii observatori drept un indiciu că Moscova acordă importanță acestui mecanism, scrie Kyiv Post.

Mai mult decât un organism consultativ

ARES – acronim pentru Allied Reform and Expert Support – funcționează ca o platformă permanentă de cooperare între conducerea militară ucraineană și foști oficiali de rang înalt din statele membre NATO.

Activitatea sa se desfășoară în mare parte în afara atenției publice. Denumirea aleasă nu este întâmplătoare: Ares este zeul războiului în mitologia greacă, simbolizând caracterul practic și operațional al inițiativei.

Într-o declarație făcută la sfârșitul lunii mai, după o videoconferință cu Sir Richard Shirreff, generalul Sîrski a descris ARES drept „un instrument practic” destinat promovării intereselor Ucrainei în cele mai înalte cercuri militare și politice ale statelor partenere.

Mesajul sugerează că obiectivul consiliului depășește simpla consultare militară și urmărește consolidarea dialogului strategic cu aliații.

O nouă formă de cooperare

Sprijinul occidental acordat Ucrainei după invazia rusă din 2022 s-a concentrat în principal asupra furnizării de armament, muniții și echipamente, prin mecanisme precum Grupul de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Ramstein și acorduri bilaterale.

În schimb, schimburile privind doctrina militară, reformele instituționale sau adaptarea structurilor de comandă au evoluat într-un ritm mai lent.

În acest context, ARES ar putea contribui la o cooperare mai directă între liderii militari ucraineni și foști comandanți occidentali cu experiență în conducerea unor operațiuni complexe și în procese de transformare militară.

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David Petraeus este cunoscut pentru rolul său în dezvoltarea doctrinei americane de contrainsurgență și pentru conducerea CIA. Sir Richard Shirreff a ocupat una dintre cele mai înalte funcții militare din NATO și a avertizat, încă din 2016, asupra riscului unui conflict major cu Rusia. Manfred Nielson a coordonat procesele de transformare ale Alianței.

Prin includerea acestor personalități într-o structură cu acces direct la conducerea armatei ucrainene, Kievul creează un canal permanent de dialog cu foste figuri influente din mai multe capitale occidentale.

Experiența Ucrainei, o resursă pentru aliați

Relația nu este însă unilaterală. După prima reuniune de lucru a consiliului, desfășurată pe 22 aprilie, generalul Sîrski a declarat că Ucraina este pregătită să împărtășească aliaților experiența dobândită în ceea ce a descris drept „cel mai amplu și mai tehnologizat război al secolului XXI”.

Conflictul a transformat Ucraina într-un laborator al noilor forme de război, de la utilizarea pe scară largă a dronelor și războiul electronic până la integrarea sistemelor autonome pe câmpul de luptă.

Pentru armatele occidentale, aceste lecții oferă o perspectivă practică asupra unor tehnologii și tactici care continuă să evolueze rapid și care au fost testate în condiții de luptă reală.

Prin intermediul ARES, astfel de schimburi de experiență pot avea loc într-un cadru organizat și discret, fără a necesita mecanisme diplomatice suplimentare.

Reacția Moscovei

Pe 24 aprilie, Maria Zaharova a afirmat că membrii ARES nu au fost numiți pentru a oferi simple consultații, ci pentru a exercita un control direct asupra forțelor armate ucrainene.

Afirmația nu a fost susținută de dovezi publice, iar membrii consiliului sunt foști oficiali militari retrași din activitate, cu rol exclusiv consultativ.

Totuși, faptul că Ministerul rus de Externe a acordat atenție acestei structuri la scurt timp după înființare indică faptul că Moscova urmărește cu interes evoluția noilor mecanisme de cooperare dintre Ucraina și statele occidentale.

O schimbare de abordare

Într-un sens mai larg, apariția ARES reflectă modul în care Ucraina încearcă să accelereze reformele instituționale chiar în timpul războiului, fără a le amâna pentru perioada post-conflict.

Kievul nu solicită doar sprijin militar și financiar, ci încearcă să construiască mecanisme prin care colaborarea cu aliații să devină mai eficientă, iar experiența acumulată pe front să poată contribui la adaptarea și modernizarea propriilor armate occidentale.

În acest fel, Ucraina își consolidează poziția nu doar ca beneficiar al sprijinului occidental, ci și ca furnizor de expertiză într-un domeniu în continuă schimbare.