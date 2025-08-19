Breaking Noi atacuri rusești la granița cu România. Mesaje RO-Alert în judeţul Tulcea: există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis marți noapte un mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Locuitorii sunt anunțați despre faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

„Facem apel la calm și readucem aminte cetățenilor că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federației Ruse și rugăm populația să respecte măsurile de siguranță transmise de autoritățile române, să citească cu atenție mesajele pe care le primesc din partea acestora, să nu intre în panică și să anunțe la numărul 112 orice situație de urgență ori să solicite ajutor dacă au nevoie”, a transmis ISU.