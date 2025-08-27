Video Rusia a lovit masiv instalațiile energetice ucrainene. Peste 100.000 de oameni au rămas fără curent

Rusia a lansat în noaptea de marți spre miercuri, 27 august, un atac masiv cu drone asupra infrastructurii energetice și de transport al gazelor naturale din șase regiuni ale Ucrainei.

Ministerul ucrainean al Energiei a transmis că în regiunea Poltava a fost „avariată semnificativ” infrastructura de transport al gazelor naturale, iar în Sumî a fost lovită una dintre substațiile cheie. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că atacurile au lăsat fără curent zeci de mii de oameni în Poltava, Sumî și Cernihiv.

„Considerăm atacurile ruseşti ca o continuare a politicii deliberate a Federaţiei Ruse de a distruge infrastructura civilă a Ucrainei înainte de sezonul de încălzire”, a declarat Ministerul Energiei, potrivit News.ro.

Guvernatorul regiunii Poltava, Volodimir Kohut, a precizat că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar, dar între timp a fost restabilită.

Harkov, Zaporojie și Donețk, de asemenea vizate

Atacurile au vizat și alte regiuni strategice ale Ucrainei. Regiunea Harkov a fost, de asemenea, lovită peste noapte, la fel şi regiunile Zaporojie şi Doneţk, a precizat Ministerul Energiei.

La Sumî, unde părți importante ale orașului au rămas fără curent, sistemele de alimentare cu apă au funcționat miercuri dimineață pe surse de rezervă. Toate instalaţiile de alimentare cu apă se bazau pe surse de rezervă de urgenţă, a declarat Serhii Krîvoşeienko, șeful administrației militare a orașului, adăugând că spitalele au folosit generatoare pentru a continua activitatea.

Atacuri repetate asupra infrastructurii energetice

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice ucrainene, deși președintele american Donald Trump încearcă să obțină o încetare a războiului.

Ucraina se confruntă deja cu o criză de gaze, după ce bombardamentele rusești de la începutul anului au redus producția cu 40%. Ministerul Energiei a anunțat săptămâna trecută că, din martie 2025, infrastructura energetică a țării a fost atacată de 2.900 de ori.

Majoritatea dronelor, doborâte

Forțele aeriene ucrainene au precizat că au doborât 74 dintre cele 95 de drone lansate de Rusia peste noapte. Totuși, 21 de drone au reușit să lovească nouă obiective din diferite regiuni ale țării.

Moscova a negat constant că ar viza civilii, dar a susținut că sistemele energetice și alte infrastructuri reprezintă „ținte legitime” pentru că sprijină efortul de război al Ucrainei.