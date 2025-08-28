Rușii au lovit cu drone o navă ucraineană, primul atac de acest fel. Incidentul ar fi avut loc aproape de Delta Dunării

Rusia a atacat cu drone o navă a Marinei Ucrainene, ucigând un membru al echipajului și rănind alte câteva persoane, a confirmat miercuri purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Pletenchuk, pentru Kyiv Independent.

„Majoritatea echipajului este în siguranță, iar căutarea mai multor marinari dispăruți continuă”, a declarat el.

Alte detalii privind atacul, inclusiv ora și locul, nu au fost încă dezvăluite.

Ministerul Apărării din Rusia a transmis miercuri că o dronă navală rusească a lovit nava de recunoaștere ucraineană Simferopol în apropierea gurii de vărsare a Dunării, și că nava s-a scufundat.

Simferopol este o navă de recunoaștere a Marinei Ucrainene din clasa Laguna. A fost lansată în 2019 și s-a alăturat oficial flotei doi ani mai târziu.

Nava este proiectată pentru recunoaștere radio, electronică, radar și optică și este dotată cu un sistem de artilerie AK-306 de 30 mm.

Ucraina a provocat pierderi mari Flotei Rusiei la Marea Neagră, însă rapoartele despre pierderile navale ucrainene sunt extrem de rare.

Pe parcursul războiului, Rusia a vizat mai multe nave civile în Marea Neagră, inclusiv nave străine.