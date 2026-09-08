 Turnul Eiffel, închis după un incident controversat. Femeile, trimise acasă pentru vizita unei delegații religioase hinduse | adevarul.ro
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Video Turnul Eiffel, închis după un incident controversat. Femeile, trimise acasă pentru vizita unei delegații religioase hinduse

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Turnul Eiffel a fost închis luni, după ce angajații monumentului au intrat în grevă, nemulțumiți de faptul că femei care lucrau la obiectiv ar fi fost îndepărtate din posturile lor în timpul vizitei unei delegații a unui grup religios hindus.

Turnul Eiffel a fost închis luni.
Turnul Eiffel a fost închis luni. Foto: X/@BastionMediaFR

Incidentul a avut loc sâmbătă, când aproximativ 100 de persoane asociate cu organizația hindusă Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) au vizitat celebrul monument din Paris.

Potrivit reprezentantei sindicatului, Diane Davoine, angajatele aflate la locurile lor de muncă au fost rugate să plece pentru ca în acele poziții să fie plasați bărbați.

„În timpul vizitei acestei delegații, femeilor li s-a cerut să își părăsească locurile de muncă pentru a pune bărbați în locul lor”, a declarat Davoine pentru Reuters.

Reprezentanta sindicală a precizat că administrația Turnului Eiffel și-a cerut ulterior scuze angajatelor, însă incidentul a provocat nemulțumire în rândul personalului.

„Tensiunile au crescut pe parcursul weekendului, iar în această dimineață angajații au decis să se întâlnească, mai întâi pentru a deschide un dialog cu conducerea și, în al doilea rând, pentru a se asigura că femeile nu vor mai fi tratate niciodată în acest fel în cadrul companiei”, a mai spus Davoine.

Conducerea Turnului Eiffel: „Nu este o practică acceptabilă”

Société d'Exploitation de la tour Eiffel (SETE), compania care administrează turnul, a confirmat că delegația a solicitat ca vizita să fie organizată astfel încât să limiteze „interacțiunile cu femeile”, potrivit AFP.

Compania a recunoscut că aceste condiții nu ar fi trebuit acceptate, precizând că ele nu sunt compatibile cu valorile SETE și cu principiul egalității dintre femei și bărbați.

Președintele SETE, Ariel Weil, a calificat situația drept „clar inacceptabilă” și a reafirmat angajamentul Turnului Eiffel față de valorile republicane franceze și egalitatea de gen.

BAPS și-a cerut scuze

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce BAPS a inaugurat primul său templu important din Franța, în suburbiile Parisului.

Într-un mesaj publicat pe X, templul BAPS din Paris a transmis că vizita la Turnul Eiffel a fost organizată împreună cu reprezentanții monumentului, la începutul programului normal, pentru a evita perturbarea sau deranjarea celorlalți vizitatori.

Organizația și-a cerut scuze pentru „orice durere sau inconvenient cauzat” și a precizat că susține valorile universale ale respectului reciproc și serviciului față de ceilalți.

BAPS se descrie pe site-ul propriu drept o organizație spirituală bazată pe voluntariat, dedicată îmbunătățirii societății prin valorile hinduismului. Organizația are temple în mai multe mari orașe ale lumii, inclusiv Londra, Los Angeles și Sydney.

Incidentul, criticat de politicienii francezi

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a anunțat că va fi deschisă o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care s-a desfășurat vizita.

„Iau act de furia exprimată de angajații Turnului Eiffel și vreau să le spun că nemulțumirea lor este legitimă”, a transmis acesta.

Grégoire a subliniat că egalitatea dintre femei și bărbați trebuie respectată peste tot în Paris, inclusiv în jurul monumentelor istorice.

Și lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a criticat situația: „În Franța, nu vom accepta niciodată ca prezența femeilor să fie «limitată»”.

Fostul premier francez de centru-dreapta Gabriel Attal, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, a declarat că „nicio cultură, nicio credință, niciun cult, nimic și nimeni nu poate veni să le dicteze femeilor locul”.

La rândul său, președinta Adunării Naționale a Franței, Yaël Braun-Pivet, a spus că refuză ca femeile să fie obligate să se retragă pentru a răspunde cerințelor unor vizitatori străini.

Turnul Eiffel a fost închis luni pe fondul protestului angajaților, iar autoritățile urmează să analizeze circumstanțele exacte ale incidentului.

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