Liderul extremei drepte din Franța vrea ca Ucraina să plătească pentru ajutorul european

Președintele partidului francez de extremă dreapta Adunarea Națională, Jordan Bardella, a cerut înlocuirea sprijinului necondiționat pentru Ucraina cu o relație în care Franța ar primi ceva în schimb. Potrivit agenției Bloomberg, în cazul în care formațiunea sa politică ar ajunge la putere, ajutorul financiar și militar pentru Kiev ar putea fi acordat în condiții noi.

Jordan Bardella,liderul formațiunii de extremă dreapta franceza, Adunarea Națională/FOTO:AFP

Potrivit acestuia, situația dificilă a finanțelor publice franceze impune ca Parisul să obțină o anumită contrapartidă pentru sprijinul militar oferit Ucrainei. Politicianul de 30 de ani este considerat unul dintre cei mai probabili candidați la funcția de prim-ministru al Franței, în cazul unei victorii a Marinei Le Pen la alegerile prezidențiale de anul viitor. Vorbind la forumul Ambrosetti, desfășurat la Cernobbio, în Italia, Bardella a afirmat că Franța se confruntă cu probleme grave legate de datoria publică și deficitul bugetar.

„Ne scufundăm în datorii. Ne scufundăm în deficite. Și este iresponsabil să ne asumăm angajamente de cheltuieli și promisiuni de sprijin financiar pentru o altă țară fără nicio garanție", a declarat politicianul.

„Abordarea actuală trebuie complet regândită“

Bardella a subliniat că abordarea actuală trebuie complet regândită. El a apreciat pozitiv politica Statelor Unite, care condiționează sprijinul acordat Ucrainei de anumite angajamente din partea acesteia. Ca exemplu, politicianul a menționat acordurile privind accesul SUA la resursele naturale ale Ucrainei, în special la materialele rare, în schimbul garanțiilor legate de credite și alte forme de asistență.

Totodată, Bardella a asigurat că Franța nu va abandona Ucraina în cazul unei victorii a Marinei Le Pen, candidata Adunării Naționale la președinție, în urma mandatului lui Emmanuel Macron. El a propus, însă, modificarea mecanismului prin care este acordat sprijinul. Astfel, Ucraina ar putea garanta că fondurile financiare primite de la statele europene vor fi folosite exclusiv pentru achiziționarea de echipament militar produs de industriile de apărare ale acestor țări.

Președintele francez Emmanuel Macron a încercat să coordoneze răspunsul european la războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei și să consolideze poziția Franței ca unul dintre principalii aliați ai Kievului și lideri ai blocului occidental. Poziția lui Bardella diferă considerabil de aceasta, viziunile sale privind politica internațională și economia fiind mult mai apropiate de cele ale lui Donald Trump.

Bardella critică politica de reglementare a Uniunii Europene

Bardella a criticat, de asemenea, politica de reglementare a Uniunii Europene, adoptând o poziție apropiată de cea a președintelui american și a marilor companii tehnologice din SUA, a căror influență Bruxelles-ul a încercat în ultimii ani să o limiteze prin noi reguli. În opinia sa, Franța ar putea folosi capacitățile sale semnificative din domeniul energiei nucleare pentru a atrage centre de date necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

„Nu vreau ca Franța să rămână în urmă într-un mod care i-ar submina competitivitatea în domeniul noilor tehnologii în anii următori. Avem în Franța cei mai buni cercetători în inteligență artificială. De aceea trebuie să recreăm condițiile pentru un ecosistem economic care să susțină dezvoltarea start-up-urilor noastre, precum Mistral, dar și a tuturor celor care doresc să investească în inteligența artificială", a declarat el.

Înainte de a ajunge în Italia, Bardella s-a aflat în Marea Britanie, unde a participat la conferința partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, desfășurată la Birmingham. Politicianul mizează pe o cooperare continuă cu forțe politice și lideri ideologic apropiați din Statele Unite.

„Donald Trump, la fel ca mulți lideri mondiali importanți în prezent, vorbește limbajul puterii, al suveranității și al apărării intereselor naționale. Și tocmai pentru că amândoi vorbim limbajul patriotismului și al apărării propriilor țări, putem purta discuții constructive. Ne îndreptăm către o lume care, în realitate, respectă doar forța. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să ținem cont de el", a spus Bardella.

Acesta a adăugat că liderii care vor da dovadă de slăbiciune sau naivitate riscă să ajungă sub presiunea marilor puteri.

Jordan Bardella a mai folosit politica de apărare a lui Emmanuel Macron drept motiv de critică la adresa președintelui francez. Liderul Adunării Naționale a numit eșecul proiectului franco-german de avion de vânătoare Future Combat Air System, în valoare de 100 de miliarde de euro, un eșec personal al lui Macron. Bardella și partidul său au susținut de-a lungul anilor că Berlinul urmărește să obțină avantaje de pe urma industriei franceze de apărare. După eșecul proiectului FCAS, reprezentanții extremei drepte au declarat că Franța este capabilă să dezvolte singură un avion de vânătoare de nouă generație.