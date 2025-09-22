Turismul din Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie

Grecia a înregistrat cea mai bună lună iulie din istorie în sectorul turismului, înregistrând un nivel record al sosirilor şi veniturilor în primele şapte luni din acest an, informează publicaţiile To Vima şi Kathimerini.

În perioada ianuarie-iulie 2025, sosirile vizitatorilor străini au urcat în ritm anual cu 2,6%, în timp ce veniturile din turism au crescut în ritm anual cu 12,5%, ajungând la 12,182 miliarde de euro, conform datelor publicate de Banca Centrală a Greciei (BoG) arată cele două publicații, citate de Agerpres.

Datele privind traficul de pasageri pe aeroporturile din Grecia în august arată și ele aceeaşi tendinţă ascendentă.

Combinată cu majorarea exporturilor, creşterea veniturilor din turism a contribuit la o scădere a deficitului de cont curent al ţării, care s-a redus la 6,7 miliarde de euro, în primele şapte luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2024.

Analiştii se aşteaptă ca Grecia să înregistreze un alt an solid pe segmentul turismului, un motor-cheie al economiei. Anul trecut, veniturile statului elen din turism au ajuns la 21,7 miliarde de euro, în creştere de la 20,6 miliarde de euro, în 2023.

Mai mult de un sfert din PIB-ul Greciei se datorează turismului, care asigură un mijloc de trai pentru aproape două milioane de greci.

Amintim că Grecia a detronat Italia după decenii, potrivit unui top al turismului realizat de Telegraph Travel Awards, ediția 2025.