Turcia rupe complet legăturile cu Israel. Țara și-a închis spațiul aerian pentru avioanele israeliene

Turcia a decis să întrerupă complet toate legăturile comerciale și economice cu Israel și își închide spațiul aerian pentru avioanele israeliene, a declarat vineri ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.

Deși consecințele economice ale acestei decizii urmează să fie văzute, ocolirile cauzate de spațiul aerian închis ar putea crește timpul de zbor al curselor din Israel către țări precum Georgia și Azerbaidjan cu aproape două ore, scrie Jerusalem Post.

Un oficial israelian a declarat pentru The Jerusalem Post: „Turcia a anunțat deja în trecut întreruperea relațiilor economice cu Israel (și totuși relațiile au continuat).”

Această decizie vine după rapoarte conform cărora autoritățile portuare turce au început informal să ceară agenților de transport maritim să prezinte scrisori prin care să declare că navele nu au legături cu Israel și nu transportă marfă militară sau periculoasă destinată țării.

Conform surselor din domeniu, aceasta este o altă măsură pe care Turcia a luat-o împotriva Israelului după ce anul trecut a întrerupt comerțul cu această țară, evaluat la 7 miliarde de dolari anual, ca urmare a războiului din Gaza cu Hamas.

Sursele au precizat că biroul căpitanului portului a cerut verbal agenților portuari să furnizeze asigurări în scris, adăugând că nu există niciun comunicat oficial în acest sens.