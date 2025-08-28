search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Un nou atac aerian al Israelului asupra rebelilor Houthi în Yemen. Ce spune armata israeliană

0
0
Publicat:

Rebelii Houthi din Yemen au anunţat joi că au fost ţinta unui nou atac aerian israelian asupra capitalei Sana'a, la patru zile după un alt bombardament israelian asupra acestor rebeli care au lansat rachete către Israel, potrivit AFP.

Raid aerian anterior asupra Rebelii Houthi din Yemen. FOTO captură X
Raid aerian anterior asupra Rebelii Houthi din Yemen. FOTO captură X

Armata israeliană a confirmat că a lovit o „ţintă militară” a rebelilor Houthi în regiunea capitalei yemenite, scrie Agerpres, citând AFP.

Ulterior, armata israeliană a precizat că a lovit instalaţii ale acestor insurgenţi, inclusiv palatul prezidenţial şi un depozit de combustibil, ca răspuns la atacurile „regimului terorist Houthi" împotriva Israelului.

Rebelii Houthi au revendicat un atac cu rachete împotriva Israelului

Miercuri, rebelii Houthi, care controlează capitala Sana'a şi zone întinse din Yemen, au revendicat un atac cu rachete împotriva Israelului, după ce armata israeliană a declarat că a interceptat o rachetă lansată dinspre Yemen.

De la începutul războiului declanşat în Fâşia Gaza în octombrie 2023, rebelii Houthi au lansat numeroase lovituri cu rachete şi drone împotriva Israelului, în acţiuni de solidaritate cu palestinienii şi cu gruparea palestiniană Hamas.

Rebelii yemeniţi, care sunt susţinuţi de Iran, au atacat de atunci cu regularitate în Marea Roşie şi Golful Aden nave comerciale care au legături cu Israel, SUA sau Regatul Unit.

Aceste trei ţări au efectuat anul trecut şi anul acesta mai multe raiduri aeriene asupra unor obiective militare şi logistice ale rebelilor Houthi în Yemen, pentru a-i forţa să oprească atacurile cu drone şi rachete asupra navigaţiei comerciale şi asupra Israelului.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
mediafax.ro
image
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Începe "Litoralul pentru toţi". Staţiunile cu cele mai mici preţuri la cazări: 80 de lei pe noapte, la hotel
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Elena Udrea, departe de Adrian Alexandrov. Unde a apărut fostul ministru, aștepta de ani buni să facă asta
playtech.ro
image
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi făcut transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
ANAF nu mai are milă de Klaus Iohannis. E somat să predea cheile casei din Sibiu și să plătească aproape 1 milion de euro
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Traian în fața amfiteatrului din Parcul Arheologic Xanten (© Hartmann Linge / Wikimedia Commons)
Câteva lucruri mai puțin cunoscute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!