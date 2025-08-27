Egiptul antrenează o forță palestiniană pentru a prelua controlul asupra Fâșiei Gaza

Egiptul a început să antreneze sute de palestinieni pentru a forma de forță de până la 10.000 de oameni pentru a asigura securitatea Fâșiei Gaza, în timp ce țările arabe se raliază în jurul unei viziuni comune despre o Fâșia Gaza fără Hamas, au declarat oficiali arabi, relatează WSJ.

Potențialii membri ai acestei forțe au început deja antrenamentele la academiile militare egiptene, au precizat oficialii arabi. Majoritatea acestora sunt recrutați din serviciile de securitate ale Autorității Palestiniene din Cisiordania. Unii dintre ei, din facțiunea Fatah a autorității, partidul politic naționalist palestinian secular și rivalul Hamas, ar putea proveni din Gaza.

Planul de a instala forțele de securitate ale Autorității Palestiniene în Gaza se va confrunta probabil cu opoziția Israelului, care a spus deja că nu va permite autorității să conducă Gaza postbelică. De partea cealaltă, țările arabe sunt gata să intervină pentru a ajuta la preluarea controlului asupra Fâșiei Gaza, insistând asupra unui rol pentru Autoritatea Palestiniană.

Detaliile cu privire la configurarea unei forței internaționale, care să includă personalul de securitate palestinian, se află în dezbatere în unele țări arabe. De pildă, Emiratele Arabe Unite doresc să vadă reforme în cadrul AP înainte de a sprijini un rol postbelic al acesteia. În afară de palestinieni, majoritatea forțelor arabe vor veni din Egipt, celelalte provenind din Iordania și statele din Golf, au spus oficialii.

Demersul de a instrui palestinieni pentru a prelua securitatea Hamas în Gaza vine în contextul în care multe țări arabe au început să se opună în mod explicit implicării Hamas în enclavă. În iulie, Liga Arabă, formată din 22 de membri, a cerut pentru prima dată Hamas să se dezarmeze și să pună capăt guvernării sale în Gaza. Israelul cere de multă vreme ca Hamas să predea controlul militar și guvernamental asupra enclavei – și să elibereze ostaticii israelieni rămași –drept condiție să pună capăt războiului.

„Hamas nu ar trebui să facă parte din următoarea conducere”, a declarat Mahmoud al-Habbash, consilier al președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, care a confirmat planul de a instrui până la 10.000 de membri ai personalului de securitate. „Fără PA, este fie Hamas, fie haos”. Comunitatea internațională este de așteptat să acopere costurile. Un contingent de 5.000 de membri ai personalului de securitate va fi trimis în Egipt pentru antrenament în prima zi a încetării focului și va dura aproximativ șase luni, a precizat Habbash.

Un oficial Hamas a declarat că propunerea arabă pentru o forță internațională „nu este nici viabilă, nici practică”, adăugând că forțele non-palestiniene nu vor fi niciodată acceptate și nu vor avea vreun succes.

În mod similar, Egiptul și Qatar au prezentat săptămâna trecută Hamas un plan de a crea o forță internațională formată în mare parte din personal de securitate arab. Această forță ar include forțele de securitate ale Autorității Palestiniene pe care Egiptul a început să le antreneze, au spus oficialii. Hamas a respins propunerea, care cerea grupului să cedeze tot controlul militar și politic asupra Fâșiei Gaza.

Hamas a declarat în schimb că va accepta o propunere anterioară a Israelului și a SUA, care include o încetare a focului de 60 de zile care ar elibera 10 ostatici în schimbul a sute de prizonieri palestinieni. Israelul a trimis o delegație la Cairo pentru a discuta despre o încetare a focului, dar un purtător de cuvânt al Qatarului a declarat marți că Israelul nu răspunde la propunerea Hamas și a cerut comunității internaționale să facă presiuni asupra Israelului.

„Mingea este acum în terenul Israelului, care pare să nu fie dispus să ajungă la un acord”, a spus el. Biroul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Israelul și țările arabe au viziuni diferite

Israelul s-a opus unei Gaza conduse de Autoritatea Palestiniană, organismul semiautonom care supraveghează părți din Cisiordania. Netanyahu a portretizat autoritatea ca fiind susținătoare a terorismului, fără a se diferenția prea mult de Hamas. În ciuda acestor critici din partea lui Netanyahu, Israelul coordonează securitatea cu Autoritatea Palestiniană în Cisiordania.

Eșecul de a instala o nouă conducere palestiniană în Gaza a însemnat adesea ca forțele israeliene să se retragă dintr-o zonă pe care au capturat-o, ca Hamas să se regrupeze ulterior. Analiștii de securitate israelieni și foștii oficiali au insistat mereu că Autoritatea Palestiniană este singura soluție pentru a contracara conducerea Hamas în Gaza.

Amir Avivi, un fost oficial israelian al apărării care este apropiat de actualul guvern, a declarat că Israelul nu va accepta forțele Autorității Palestiniene pentru a controla Gaza. Biroul lui Netanyahu nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la efortul egiptean.

„Egiptenii vor ca Autoritatea Palestiniană să fie în Gaza și acest lucru este ceva ce Israelul nu va accepta”, a spus Avivi. El a adăugat că securitatea zilnică în Gaza va fi probabil asigurată de localnici care nu sunt asociați cu Hamas sau cu autoritatea și că Israelul va păstra controlul general al securității enclavei.

Palestinienii înșiși au puțină încredere în autoritate. Un sondaj realizat în luna mai de Khalil Shikaki a constatat că 81% dintre palestinieni doresc demisia președintelui Mahmoud Abbas. Autoritatea a fost mult timp afectată de acuzații de corupție și este percepută de mulți palestinieni ca un colaborator în ocupația israeliană a Cisiordaniei.

Antrenarea forțelor este „o încercare a statelor arabe de a reabilita Autoritatea Palestiniană, care suferă de o criză de legitimitate”, a apreciat Khaled Elgindy, cercetător la Centrul pentru Studii Arabe Contemporane al Universității Georgetown.

Autoritatea Palestiniană susține că Hamas ar trebui să se transforme într-un partid politic non-militant și să renunțe la controlul asupra Fâșiei Gaza. Guvernul autonom a insistat întotdeauna că politicile sale față de rivalul său islamist sunt diferite de politicile Israelului, care vrea să distrugă complet organizația militantă.

Chiar dacă Israelul ar accepta forțele de securitate ale autorității din Gaza, planul postbelic va trebui să găsească o modalitate de a reabilita foștii polițiști Hamas în forțele de securitate sau să riște o diviziune în ceea ce privește cine asigură securitatea enclavei, a declarat Hussein Ibish, cercetător senior la Institutul Statelor Arabe din Golf, un think tank cu sediul la Washington. Planul va avea nevoie și de acceptul americanilor, care vor fi probabil cei mai capabili să-i convingă pe israelieni să-l accepte.

„Dacă americanii nu îi vor forța pe israelieni, ce rost are?” a spus Ibish.

Impas în negocierile de pace

Planul de instruire a forțelor de securitate vine în timp ce negocierile de încetare a focului par să stea pe loc. Delegația israeliană de la Cairo discută o propunere Hamas pentru o încetare temporară a focului, care este aproape identică cu o ofertă făcută de Israel în iulie, înainte ca discuțiile să se prăbușească. Netanyahu a declarat că susține un acord prin care ar fi eliberați toți ostaticii și ar pune capăt controlului politic și militar al Hamas asupra Fâșiei Gaza.

În ciuda unui consens tot mai mare în rândul țărilor arabe cheie, inclusiv Egipt, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, că Hamas trebuie să renunțe la putere în Gaza, grupul terorist a dat puține semne că va ceda. Peste 62.000 de palestinieni au fost uciși, potrivit autorităților sanitare palestiniene. Părți din enclavă au fost complet distruse. Iar palestinienii continuă să se confrunte cu foamete și malnutriție severă.

Grupul militant a fost, de asemenea, diminuat în Gaza. Majoritatea conducerii sale de rang înalt, inclusiv Yahya Sinwar, arhitectul atacului mortal împotriva Israelului din 7 octombrie 2023, au fost uciși de Israel în timpul războiului. Se luptă din ce în ce mai mult să-și plătească luptătorii și să mențină legea și ordinea. Cu toate acestea, se crede că grupul are încă aproximativ 20.000 de luptători, deși mulți sunt noi recruți neinstruiți.