Trump şi Zelenski vor discuta la telefon cu lideri europeni, după întâlnirea din Florida

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său ucrainean ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev.

„Un apel telefonic” este prevăzut „între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump cu liderii europeni”, le-a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al lui Zelenski, Serghei Nikiforov, potrivit Agerpres.

„Lista definitivă a participanţilor este încă în curs de elaborare”, a adăugat el.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanţiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum şi pe un acord economic.

Zelenski a declarat sâmbătă că Kievul și Washingtonul lucrează la o foaie de parcurs pe termen lung pentru dezvoltarea economică și reconstrucția Ucrainei până în anul 2040, bazată pe crearea mai multor fonduri de investiții. Potrivit liderului de la Kiev, documentul, pe care l-a descris drept un „plan pentru prosperitatea Ucrainei”, stabilește cadrul cooperării economice dintre cele două țări pe termen lung și include „elemente-cheie ale unui acord de investiții”.

Anterior, președintele ucrainean a făcut public conținutul unei noi versiuni a planului american de pace, negociat de mai multe săptămâni între Washington și Kiev.

Printre principalele prevederi ale proiectului se numără recunoașterea Ucrainei ca stat suberin, primirea unor garanții de securitate similare articolului 5 al NATO, menținerea forțelor armate ucrainene la 800.000 de persoane în timp de pace, precum și aderarea Ucrainei la UE.