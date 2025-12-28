Zelenski: Ucraina și SUA lucrează la o foaie de parcurs pentru prosperitate până în 2040

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Kievul și Washingtonul lucrează la o foaie de parcurs pe termen lung pentru dezvoltarea economică și reconstrucția Ucrainei până în anul 2040, bazată pe crearea mai multor fonduri de investiții.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a spus că documentul, pe care l-a descris drept un „plan pentru prosperitatea Ucrainei”, stabilește cadrul cooperării economice dintre cele două țări pe termen lung și include „elemente-cheie ale unui acord de investiții”.

Declarația sugerează că Ucraina și Statele Unite analizează extinderea colaborării dincolo de acordul privind mineralele, semnat recent, care leagă asistența militară americană de redresarea economică a Ucrainei prin venituri comune din investiții.

Mai multe fonduri de reconstrucție și dezvoltare

Potrivit lui Zelenski, planul prevede înființarea mai multor instrumente financiare destinate reconstrucției și creșterii economice.

„Va exista un Fond pentru Reconstrucția Ucrainei, o platformă suverană de investiții, un Fond de Dezvoltare a Ucrainei, precum și un Fond pentru Creștere și Oportunități. Intenționăm, de asemenea, să creăm un fond comun americano-ucrainean pentru investiții în reconstrucție”, a scris președintele ucrainean.

El a adăugat că sunt în curs discuții și privind un posibil „fond pentru capital uman”, fără a oferi detalii suplimentare.

Nu este deocamdată clar dacă aceste fonduri ar urma să fie lansate după încheierea războiului sau dacă unele dintre ele ar putea deveni operaționale în timpul conflictului. De asemenea, rămâne incert dacă inițiativele vor continua în cazul în care negocierile diplomatice nu vor duce la oprirea atacurilor rusești.

Obiective economice și sociale pe termen lung

Zelenski a precizat că negocierile privind foaia de parcurs sunt ancorate în obiective concrete pentru redresarea economiei ucrainene după război. Printre acestea se numără creșterea speranței de viață, revenirea refugiaților, majorarea PIB-ului pe cap de locuitor, crearea de locuri de muncă, obținerea unor garanții de securitate, aderarea la Uniunea Europeană, accesul la piețele internaționale și asigurarea stabilității macroeconomice.

Președintele ucrainean a estimat că reconstrucția țării va necesita între 700 și 800 de miliarde de dolari, o sumă mai mare decât cea indicată în cel mai recent raport comun privind evaluarea rapidă a pagubelor și nevoilor (RDNA4).

Potrivit acelui raport, costurile totale ale reconstrucției și redresării Ucrainei în următorul deceniu sunt estimate la 524 de miliarde de dolari, echivalentul a aproape de trei ori produsul intern brut nominal estimat al țării pentru 2024. Autoritățile ucrainene au indicat însă că aceste cifre urmează să fie actualizate.

Inițiativa vine pe fondul acordului privind resursele minerale, semnat de Ucraina și Statele Unite pe 30 mai, în plin război. Documentul stabilește cadrul pentru crearea Fondului de Investiții pentru Reconstrucția SUA–Ucraina, finanțat din veniturile obținute din noile licențe de exploatare a mineralelor critice, împărțite în mod egal între cele două părți.

Deși acordul nu conține garanții explicite de securitate, acesta prevede că orice asistență militară viitoare oferită de SUA va fi considerată contribuție americană la fond. Totodată, documentul stipulează că înțelegerea nu va afecta procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană.