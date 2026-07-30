Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte peste zece au fost rănite în urma unui atac aerian de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. Forțele ruse au folosit zeci de rachete și sute de drone pentru a lovi mai multe orașe din întreaga țară, potrivit autorităților ucrainene, citate de Reuters, dpa și EFE.

Alertele de raid aerian au fost declanșate la nivel național, iar la Kiev au fost auzite mai multe explozii.

Cel mai grav atac a avut loc la Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, unde o rachetă balistică Iskander-M a lovit locuința unei familii numeroase.

Potrivit autorităților locale, șase persoane au murit, printre care două fete în vârstă de 5 și 12 ani.

Alte două persoane au fost ucise în Kiev și în regiunea Poltava. La Liov, în vestul Ucrainei, mai multe persoane au fost rănite, iar zone rezidențiale au suferit pagube importante.

Pe fondul atacurilor, Polonia a ridicat avioane de luptă și a mobilizat un avion de avertizare timpurie. De asemenea, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană și de supraveghere radar, pentru a preveni eventuale încălcări ale spațiului aerian polonez.

Bombardamentele au avut loc în timp ce președintele Volodimir Zelenski se întorcea din Statele Unite. Liderul ucrainean a declarat că președintele Donald Trump și-a dat acordul pentru acordarea de licențe Ucrainei în vederea producerii rachetelor Patriot.

Înaintea atacului, Zelenski avertizase că Rusia pregătește o ofensivă aeriană de amploare și a cerut din nou aliaților occidentali să accelereze livrarea de sisteme de apărare antiaeriană.

Separat, autoritățile ruse au anunțat că un depozit al retailerului online Wildberries din orașul Penza a fost cuprins de un incendiu în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei.

Guvernatorul regiunii a precizat că o persoană a fost rănită, iar aproximativ 200 de oameni au fost evacuați. Reuters menționează că nu a putut verifica în mod independent informațiile furnizate de părțile implicate.