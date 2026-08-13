Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: „Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”

Ucraina dispune de doar o zecime din numărul de rachete interceptoare de care are nevoie urgentă pentru a face față intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu pentru CNN.

Liderul de la Kiev spune că poartă negocieri constante cu aliații pentru a obține mai multe interceptoare Patriot și susține că doar 5% din stocul actual al Statelor Unite ar permite Ucrainei să treacă peste iarnă.

Zelenski afirmă însă că, dacă SUA ar furniza Ucrainei 10% din propriile rezerve, armata ucraineană ar putea intercepta toate rachetele balistice lansate de Rusia.

„Anul acesta avem de două ori și jumătate mai puține interceptoare decât aveam în 2025. Rusia lansează lunar de două ori mai multe rachete balistice decât o făcea înainte”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a explicat că situația apărării antiaeriene este una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat de la începutul războiului.

„Dacă SUA ne-ar vinde 5%, am trece cu bine peste iarnă și am salva vieți omenești. Dacă ne-ar putea vinde 10%, am distruge toate rachetele balistice ale rușilor. Eu am 1%”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, atacurile rusești cu rachete balistice s-au intensificat rapid în ultimele săptămâni, iar Kievul este printre cele mai afectate orașe.

Iulie a fost cea mai sângeroasă lună pentru civilii ucraineni din aprilie 2022, potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite.

„Au loc atacuri în fiecare noapte, iar de patru sau cinci ori pe lună avem parte de atacuri masive... nopți cumplite. Oameni cu adevărat foarte curajoși și plini de reziliență. Dar sunt obosiți”, a mai spus liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski a oferit și detalii despre eforturile pe care le face pentru a obține mai multe rachete interceptoare, afirmând că negocierile cu aliații au devenit o parte constantă a activității sale.

„Cu asta trăiesc în fiecare zi: de la 1% la 5%. Sunt luni întregi și milioane de apeluri telefonice... Încerc să fac schimburi pentru a obține rachete... Fac lucruri despre care nici măcar nu pot vorbi. Asta nu înseamnă că sunt în afara legii. Dar nu pot discuta despre ele”, a declarat Zelenski.

Propriile stocuri de interceptoare Patriot sunt aproape epuizate

Președintele ucrainean susține că există în prezent un deficit mondial de rachete interceptoare, situație agravată de conflictul dintre SUA și Iran. Statele Unite și statele din Golf au utilizat zeci de interceptoare pentru a contracara atacurile iraniene cu rachete și drone.

Trump a aprobat licența pentru fabricarea rachetelor Patriot în Ucraina, susține Zelenski

Penuria afectează în mod special Ucraina, care trebuie să facă față unor atacuri rusești masive într-un moment în care propriile stocuri de interceptoare Patriot sunt aproape epuizate.

Zelenski a vorbit și despre planurile privind fabricarea în Ucraina a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot.

Președintele american Donald Trump a declarat, în marja summitului NATO de la Ankara, că va permite Ucrainei să obțină o licență pentru producerea propriilor interceptoare Patriot. Câteva zile mai târziu, însă, Trump și-a exprimat rezervele față de această idee.

Producătorii sistemelor Patriot au trimis reprezentanți la Kiev pentru a discuta propunerea, însă rezultatele concrete întârzie să apară.

„Sper să obțin acest lucru”, a spus Zelenski. „În prezent, nu am o cotă de 5% și nici un astfel de nivel de susținere. Iar aceasta este pentru mine o provocare majoră, una dintre cele mai mari cu care m-am confruntat de la începutul acestui război.”

Liderul ucrainean a afirmat că a făcut apel direct la Casa Albă, prin convorbiri telefonice și mesaje, dar și indirect, prin intermediul aliaților, pentru creșterea sprijinului acordat Ucrainei în privința sistemelor Patriot.

În același interviu, Zelenski a afirmat că Ucraina a prezentat noi propuneri pentru procesul de pace susținut de administrația Trump.

Președintele ucrainean nu a oferit detalii despre aceste propuneri, dar a insistat asupra necesității unei implicări mai mari a Statelor Unite.

„Avem nevoie de o implicare mai mare a părții americane în planul de pace. Sunt recunoscător echipei președintelui Trump pentru dorința de a continua. Putin nu vrea să oprească acest război acum și nu există suficientă presiune asupra sa în acest moment”, a declarat Zelenski.

El a respins, de asemenea, ideea ca Ucraina să cedeze teritoriile rămase din Donbas pe care Rusia încearcă să le cucerească și a subliniat că orice acord trebuie să includă garanții de securitate pentru Kiev.

„Rusia începe să vorbească despre acest război și vorbește despre teritorii. Întrebarea cheie este: de ce nu va reveni el cu încă unul sau două milioane de soldați după o pauză lungă? De ce nu va reveni să ne ocupe?”, a spus președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski a declarat că împărtășește evaluările occidentale potrivit cărora Vladimir Putin ar putea încerca, în viitor, să escaladeze conflictul și să testeze NATO, inclusiv printr-un posibil atac asupra statelor baltice.

„El nu știe cum să pună capăt acestui război fără o ocupație de amploare sau o victorie răsunătoare pentru societatea sa. E mai simplu să găsească o țară mai mică... pentru el, nu va conta dacă acea țară face parte din NATO sau nu. Își dorește o victorie rapidă, fiind sută la sută convins că va învinge, va ocupa, va distruge sau va prelua controlul”, a afirmat Zelenski.

Președintele ucrainean a confirmat, de asemenea, că a discutat recent telefonic cu vicepreședintele american JD Vance, însă a refuzat să ofere detalii despre conversație și despre eventualele solicitări adresate Kievului în legătură cu atacurile asupra unui terminal petrolier rusesc din Marea Neagră