De ce ar avea de câștigat SUA dacă Ucraina ar produce rachete Patriot sub licență americană

Posibilitatea ca Ucraina să primească o licență pentru producerea rachetelor interceptoare destinate sistemelor Patriot nu ar reprezenta doar un avantaj pentru Kiev, ci și o oportunitate pentru industria americană de apărare. Potrivit Bloomberg, congresmeni republicani susțin că marii producători de armament din Statele Unite au motive economice și strategice să sprijine un astfel de proiect.

Subiectul a revenit în atenție după ce președintele american Donald Trump a declarat, în marja summitului NATO, că administrația sa este dispusă să acorde Ucrainei o licență pentru producerea unor componente ale sistemului Patriot.

Congresman american: companiile din SUA ar avea numai de câștigat

Michael McCaul, membru republican al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, consideră că o astfel de decizie ar servi inclusiv intereselor companiilor americane din industria de apărare, între care Lockheed Martin și divizia Raytheon a RTX, implicate în dezvoltarea sistemului Patriot.

Potrivit acestuia, dacă administrația de la Washington dorește implementarea proiectului, producătorii americani au toate motivele să susțină transferul de tehnologie către Ucraina.

Experiența dobândită pe front, un avantaj pentru industria americană

McCaul a făcut aceste declarații după o vizită în Ucraina, unde a discutat cu oficiali militari și a analizat modul în care industria ucraineană și-a adaptat producția militară în condiții de război.

Congresmanul a afirmat că experiența acumulată de Ucraina în ultimii ani ar putea aduce beneficii inclusiv companiilor americane.

În opinia sa, inginerii și producătorii din Statele Unite ar putea învăța din soluțiile dezvoltate de Ucraina pe câmpul de luptă, atât în ceea ce privește ritmul de producție, cât și modernizarea sistemelor de interceptare.

„Ucrainenii construiesc aceste sisteme mai rapid și, în unele cazuri, chiar mai bine”, a spus McCaul, citat de Bloomberg.

El consideră că producția localizată în Ucraina ar putea accelera dezvoltarea și fabricarea armamentului într-un ritm adaptat cerințelor unui conflict de mare intensitate.

Kievul insistă de mai mult timp pentru producție locală

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită de mai mulți ani extinderea cooperării cu partenerii occidentali în domeniul industriei de apărare și dezvoltarea unor capacități de producție pe teritoriul Ucrainei.

Obiectivul este reducerea dependenței de livrările externe și asigurarea unui flux constant de rachete interceptoare necesare apărării împotriva atacurilor cu rachete balistice și drone lansate de Rusia.

Licența nu înseamnă producție imediată

Chiar dacă Washingtonul ar aproba transferul tehnologiei, specialiștii atrag atenția că fabricarea rachetelor Patriot în Ucraina nu ar putea începe într-un termen scurt.

Un astfel de proiect presupune investiții de ordinul miliardelor de dolari, construirea unor facilități industriale specializate, echipamente de înaltă tehnologie, personal calificat și integrarea completă în lanțul de producție al industriei americane de apărare.

În consecință, obținerea unei licențe ar reprezenta doar primul pas al unui proces care ar putea dura mai mulți ani înainte ca primele rachete fabricate în Ucraina să intre în producție.