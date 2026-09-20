Trenuri de 250 km/h de-a lungul Mării Negre: proiectul uriaș al Turciei pe 513 km

Turcia plănuiește să construiască o linie de mare viteză de 513 kilometri de-a lungul coastei Mării Negre. Potrivit presei locale, procedurile de licitație ar putea începe până la sfârșitul acestui an.

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Proiectată pentru o viteză maximă de 250 km/h, noua linie va deservi 14 stații și este estimată să transporte 12 milioane de pasageri pe an, reducând timpul de călătorie dintre Samsun și Trabzon la două ore, iar cel dintre Trabzon și Sarp la o oră și 10 minute.

„Traficul rutier din zonă va fi redus considerabil”, spune Uraloğlu.

Noua linie va fi utilizată și de trenurile de marfă, iar traficul este estimat să ajungă la 14 milioane de tone pe an.

Între timp, continuă lucrările la linia de mare viteză de 293 de kilometri care va lega Ankara de Samsun, prin Kırıkkale și Çorum. Tronsonul Delice-Çorum, lung de 120 de kilometri, este în construcție și urmează să fie finalizat în 2029, reducând călătoria dintre Ankara și Çorum la o oră și 15 minute.

Proiectul va include construirea a opt tuneluri forate și a trei tuneluri realizate prin metoda „cut-and-cover”, care presupune excavarea terenului de la suprafață, construirea tunelului și acoperirea ulterioară a acestuia.

De asemenea, vor fi construite 26 de poduri și viaducte, precum și 16 pasaje rutiere peste noua cale ferată, 84 de pasaje subterane și 208 podețe.

Potrivit lui Uraloğlu, procedurile de licitație au fost finalizate pentru următoarele tronsoane ale liniei de mare viteză Ankara-Samsun: Çorum-Merzifon și Merzifon-Havza.