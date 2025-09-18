Trei persoane, arestate în Marea Britanie sub suspiciunea de sprijinire a serviciului de informații rusesc

Doi bărbați și o femeie au fost arestați în Essex, Marea Britanie, sub suspiciunea de sprijinire a serviciilor secrete ruse, a anunțat Poliția Metropolitană.

Un bărbat de 41 de ani și o femeie de 35 de ani au fost arestați la o adresă din Grays, Essex, a anunțat poliția. Un alt bărbat, în vârstă de 46 de ani, a fost reținut la o altă adresă din aceeași zonă, potrivit BBC.

Cei trei au fost arestați sub suspiciunea de sprijinire a unui serviciu de informații străin, contrar articolului 3 din Legea privind Securitatea Națională (NSA) 2023, și au fost duși la o secție de poliție din Londra.

Potrivit declarațiilor Poliției Metropolitane, țara vizată de acuzații este Rusia.

Ofițerii au efectuat percheziții la cele două adrese din Essex, iar cei trei au fost ulterior eliberați pe cauțiune, cu anumite condiții, în timp ce ancheta este în desfășurare, a precizat instituția.

Comandantul Dominic Murphy, șeful Diviziei Antiteroriste a Poliției Metropolitane, a declarat că forțele de ordine au observat un număr tot mai mare de persoane din Regatul Unit recrutate de servicii de informații străine.

El a adăugat că arestările recente nu au legătură cu cazul celor doi britanici care așteaptă sentința după ce au fost recrutați de gruparea de mercenari rusă Wagner pentru a incendia un depozit aparținând unei afaceri cu legături ucrainene.

Gruparea Wagner este o organizație militară privată care acționează în numele statului rus.

Guvernul britanic a desemnat-o drept organizație teroristă în septembrie 2023.