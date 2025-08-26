Moscova retrage ultimele rămășițe ale grupului Wagner din Africa și introduce Africa Corps, o structură paramilitară aflată sub tutela Ministerului rus al Apărării. Decizia marchează o schimbare de strategie prin care Kremlinul încearcă să-și consolideze influența pe continent, după compromiterea numelui Wagner.

Gruparea de mercenari Wagner, celebră pentru rebeliunea eșuată împotriva Kremlinului și pentru numeroasele crime comise împotriva civililor din Africa, este înlocuită de Africa Corps, o structură paramilitară controlată direct de Moscova, relatează CNN.

În Mali, Wagner a anunțat în iunie că părăsește țara după trei ani și jumătate de operațiuni, locul său fiind luat de Africa Corps. O mutare similară este discutată și în Republica Centrafricană, unde Wagner opera din 2018 și devenise forța dominantă după retragerea trupelor franceze.

Potrivit oficialilor din RCA, Ministerul rus al Apărării a cerut deja ca Wagner să fie înlocuit cu Africa Corps, iar serviciile paramilitarilor să fie plătite direct în numerar.

O forță subordonată statului rus

Spre deosebire de Wagner, Africa Corps nu este o structură autonomă. Ea se află sub comanda Ministerului rus al Apărării și include comandanți de elită ai armatei ruse, dar și foști combatanți Wagner, potrivit canalului oficial Telegram al grupării.

Din ianuarie 2024, Africa Corps a participat deja la operațiuni alături de armata din Mali împotriva milițiilor rebele. Grupul și-a extins prezența și în Niger și Burkina Faso, două state vest-africane conduse de junte militare.

Strategia Kremlinului în Africa

Vladimir Putin a anunțat în 2023, la summitul Rusia-Africa, că Moscova are „acorduri de cooperare tehnico-militară cu peste 40 de țări” de pe continent și furnizează „o gamă largă de arme și echipamente”.

Astfel, Rusia a profitat de retragerea trupelor occidentale din Sahel, în contextul creșterii sentimentelor antioccidentale, pentru a-și consolida poziția.

„Având în vedere că numele Wagner a fost grav pătat după revoltă și după moartea lui Prigojin, Rusia probabil își consolidează operațiunile militare externe sub controlul oficial al statului, eliminând marca Wagner și păstrând în același timp funcțiile sale principale sub un nou nume, Africa Corps”, a explicat pentru CNN analistul Héni Nsaibia de la ACLED.

Acesta adaugă că mișcarea oferă Kremlinului „un control mai mare asupra operațiunilor și, în mod potențial, o legitimitate internațională mai mare și mai puține riscuri legale și de reputație”.

Wagner, între rebeliune și colaps

Fostul lider Wagner, Evgheni Prigojin, a murit pe 23 august 2023, când avionul său s-a prăbușit la nord-vest de Moscova, la doar două luni după ce lansase o rebeliune împotriva conducerii armatei ruse. Oficial, Prigojin acuza corupția și incompetența ministrului Apărării Serghei Șoigu și a șefului Statului Major, Valeri Gherasimov.

Deși a pretins că rebeliunea viza doar armata, cel mai amenințat a fost chiar președintele Putin, căruia i se atribuie decizia de eliminare a lui Prigojin și de destructurare a Wagner.

În urma plecării mercenarilor din Mali, analistul Héni Nsaibia susține că gruparea lasă în urmă „un stat aflat în pragul colapsului”. ONU avertizează, de asemenea, că situația din Sahel „se deteriorează rapid”, iar activitatea teroristă se intensifică, inclusiv prin folosirea dronelor și colaborarea cu crima organizată.

Ahunna Eziakonwa, secretar general adjunct al ONU și directoare pentru Africa în cadrul PNUD, atrage atenția că problemele de securitate „depășesc capacitatea guvernelor naționale” și necesită sprijin global. „Nu promovăm niciun fel de sprijin în domeniul militar sau al securității care să submineze drepturile omului, indiferent de proveniența acestuia”, a declarat aceasta pentru CNN.