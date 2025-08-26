search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Putin desființează Wagner: Africa Corps devine noua forță paramilitară sub controlul Kremlinului

0
0
Publicat:

Moscova retrage ultimele rămășițe ale grupului Wagner din Africa și introduce Africa Corps, o structură paramilitară aflată sub tutela Ministerului rus al Apărării. Decizia marchează o schimbare de strategie prin care Kremlinul încearcă să-și consolideze influența pe continent, după compromiterea numelui Wagner.

Rusia retrage din Africa ultimele rămășițe Wagner FOTO: Arhivă
Rusia retrage din Africa ultimele rămășițe Wagner FOTO: Arhivă

Gruparea de mercenari Wagner, celebră pentru rebeliunea eșuată împotriva Kremlinului și pentru numeroasele crime comise împotriva civililor din Africa, este înlocuită de Africa Corps, o structură paramilitară controlată direct de Moscova, relatează CNN.

În Mali, Wagner a anunțat în iunie că părăsește țara după trei ani și jumătate de operațiuni, locul său fiind luat de Africa Corps. O mutare similară este discutată și în Republica Centrafricană, unde Wagner opera din 2018 și devenise forța dominantă după retragerea trupelor franceze.

Potrivit oficialilor din RCA, Ministerul rus al Apărării a cerut deja ca Wagner să fie înlocuit cu Africa Corps, iar serviciile paramilitarilor să fie plătite direct în numerar.

O forță subordonată statului rus

Spre deosebire de Wagner, Africa Corps nu este o structură autonomă. Ea se află sub comanda Ministerului rus al Apărării și include comandanți de elită ai armatei ruse, dar și foști combatanți Wagner, potrivit canalului oficial Telegram al grupării.

Din ianuarie 2024, Africa Corps a participat deja la operațiuni alături de armata din Mali împotriva milițiilor rebele. Grupul și-a extins prezența și în Niger și Burkina Faso, două state vest-africane conduse de junte militare.

Strategia Kremlinului în Africa

Vladimir Putin a anunțat în 2023, la summitul Rusia-Africa, că Moscova are „acorduri de cooperare tehnico-militară cu peste 40 de țări” de pe continent și furnizează „o gamă largă de arme și echipamente”.

Astfel, Rusia a profitat de retragerea trupelor occidentale din Sahel, în contextul creșterii sentimentelor antioccidentale, pentru a-și consolida poziția.

„Având în vedere că numele Wagner a fost grav pătat după revoltă și după moartea lui Prigojin, Rusia probabil își consolidează operațiunile militare externe sub controlul oficial al statului, eliminând marca Wagner și păstrând în același timp funcțiile sale principale sub un nou nume, Africa Corps”, a explicat pentru CNN analistul Héni Nsaibia de la ACLED.

Acesta adaugă că mișcarea oferă Kremlinului „un control mai mare asupra operațiunilor și, în mod potențial, o legitimitate internațională mai mare și mai puține riscuri legale și de reputație”.

Wagner, între rebeliune și colaps

Fostul lider Wagner, Evgheni Prigojin, a murit pe 23 august 2023, când avionul său s-a prăbușit la nord-vest de Moscova, la doar două luni după ce lansase o rebeliune împotriva conducerii armatei ruse. Oficial, Prigojin acuza corupția și incompetența ministrului Apărării Serghei Șoigu și a șefului Statului Major, Valeri Gherasimov.

Deși a pretins că rebeliunea viza doar armata, cel mai amenințat a fost chiar președintele Putin, căruia i se atribuie decizia de eliminare a lui Prigojin și de destructurare a Wagner.

În urma plecării mercenarilor din Mali, analistul Héni Nsaibia susține că gruparea lasă în urmă „un stat aflat în pragul colapsului”. ONU avertizează, de asemenea, că situația din Sahel „se deteriorează rapid”, iar activitatea teroristă se intensifică, inclusiv prin folosirea dronelor și colaborarea cu crima organizată.

Ahunna Eziakonwa, secretar general adjunct al ONU și directoare pentru Africa în cadrul PNUD, atrage atenția că problemele de securitate „depășesc capacitatea guvernelor naționale” și necesită sprijin global. „Nu promovăm niciun fel de sprijin în domeniul militar sau al securității care să submineze drepturile omului, indiferent de proveniența acestuia”, a declarat aceasta pentru CNN.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Morcovi din Olanda, usturoi din Ungaria şi mere din Italia. Dezastru în agricultură
observatornews.ro
image
Numele lui Ilie Năstase, implicat în dosarele Epstein. Tenismenul face primele declaraţii despre cazul care a îngrozit Hollywood-ul: 'Au luat toate
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Plante care nu au nevoie de pământ pentru a creşte. Le poţi ţine într-o vază cu apă mereu, arată şi foarte bine
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Ștefan și Ștefania, doi dintre tinerii morți în accidentul din Munții Iezer Păpușa, vor fi conduși marți pe ultimul drum. Familia și apropiații sunt devastați de durere: „Urmau să se căsătorească”
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
Beneficii la pensie. Anunț de la Casa Națională de Pensii privind datele românilor
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență