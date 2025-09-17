Spion reținut de Serviciul de Securitate al Letoniei: a transmis informații despre instalații militare serviciilor secrete ruse

Un bărbat suspectat că a transmis Federației Ruse informații despre amplasarea și funcționarea unor instalații militare, sisteme de securitate și prezența NATO a fost arestat la Riga, în Letonia.

Ofițerii Serviciului de Securitate al Statului au reținut un bărbat, cetățean leton, suspectat de spionaj pentru Rusia, colectând informații clasificate despre instalațiile militare ale țării și transmițându-le serviciilor de informații străine, potrivit delfi.

Bărbatul a furnizat, de asemenea, informații despre construirea de noi instalații militare, instruirea personalului militar și prezența soldaților din alte țări NATO în anumite instalații militare letone.

Potrivit SGB, bărbatul a transmis și alte informații serviciilor secrete ruse care ar putea fi folosite împotriva intereselor de securitate ale Letoniei și ale altor țări din regiunea baltică.

Acțiuni de investigație au fost efectuate în patru locații din Riga și împrejurimi. În timpul perchezițiilor, ofițerii SGB au confiscat dispozitive de stocare a datelor și documente , care sunt în prezent supuse unei examinări amănunțite.

Serviciul de Securitate al Letoniei notează că informațiile obținute de spion ar fi putut fi folosite pentru a amenința securitatea națională a Letoniei și a statelor baltice în ansamblu.

Serviciul efectuează în prezent o examinare amănunțită a dispozitivelor de stocare a datelor și a documentelor confiscate în timpul perchezițiilor. Suspectul a fost reținut în arest preventiv.

O anchetă penală este în curs de desfășurare pentru a stabili pe deplin toate circumstanțele și posibilii complici.