Spion bielorus arestat în Polonia, cu ajutorul României și Republicii Moldova

Polonia a arestat un spion belarus şi va expulza un diplomat care „a susţinut acţiunea agresivă a statului belarus împotriva Poloniei”.

La arestarea spionului au colaborat, alături de Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW), state precum Republica Cehă, Ungaria, România şi Republica Moldova, a declarat marţi, 9 septembrie, Tomasz Siemoniak, care supervizerază serviciile de informaţii poloneze.

„Suspectul era implicat în activităţi de spionaj în Polonia şi Ungaria”, a precizat Siemoniak, potrivit News.ro.

Ministerul polonez de Externe l-a convocat marţi pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Belarusului la Varşovia pentru a-i comunica oficial că unui diplomat implicat direct în activităţi de spionaj i se revocă acreditarea diplomatică, a adăugat el.

Ambasada Belarusului nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, menţionează Reuters, însă cu puţin timp înainte de anunţul Varşoviei, Ministerul de Externe de la Minsk denunţase o decizie similară luată luni de autorităţile de la Praga.

De asemenea, Cehia a anunțat luni că va expulza un diplomat belarus pe care îl acuză de spionaj, iar în România, DIICOT îl anchetează un fost şef al agenţiei de informaţii din Moldova (SIS), în vârstă de 47 de ani, pentru trădare şi divulgare de secrete.

Serviciul de contrainformaţii ceh a declarat luni că, împreună cu serviciile româneşti şi maghiare, a „desfiinţat o reţea de informaţii belarusă care se construia în Europa”, recruta agenţi şi aduna informaţii sensibile.

Exerciţiile militare de amploare ale Rusiei şi Belarusului, cunoscute sub numele de „Zapad”, au ridicat îngrijorări privind securitatea în statele membre NATO vecine, Polonia, Lituania şi Letonia. Exerciţiul „Zapad-2025” (Vest-2025) va avea loc în vestul Rusiei şi în Belarus.

„Vineri, manevrele ruso-belaruse, foarte agresive din perspectiva doctrinei militare, vor începe în Belarus, foarte aproape de graniţa cu Polonia”, a declarat premierul Donald Tusk în cadrul unei şedinţe a guvernului.

„Prin urmare, din motive de securitate naţională, vom închide graniţa cu Belarus, inclusiv trecerile de cale ferată, joi, la miezul nopţii”, a precizat el.

Întrebat despre durata închiderii frontierei, ministrul de interne al Poloniei, Marcin Kierwinski, a spus că aceasta va fi redeschisă numai când guvernul va fi sigur că „nu mai există nicio ameninţare pentru cetăţenii polonezi”.

Polonia a închis deja majoritatea punctelor de trecere a frontierei cu Belarus, doar două fiind încă operaţionale.

Recent, autoritățile belaruse au anunțat reținerea unui cetățean polonez sub acuzația de spionaj. Potrivit presei de stat de la Minsk, este vorba despre un bărbat în vârstă de 27 de ani, identificat de media poloneză drept Grzegorz Gaweł, un călugăr carmelit din Cracovia.

Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului responsabil de serviciile speciale, a respins acuzațiile belaruse, calificând arestarea drept „o nouă provocare a regimului Lukașenko la adresa țării noastre”.

„Serviciile speciale poloneze nu folosesc călugări pentru a obține informații despre manevre militare”, a transmis oficialul într-un comunicat.